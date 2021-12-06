Гадалка обчистила жительницу Тернополя на 170 тысяч: угрожала проклятием и смертью
В Тернопольской области гадалка обворовала местную жительницу на крупную сумму денег. Она задурила ей голову угрозами проклятий и смертями, а потом обчистила квартиру.
Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области.
Схема мошенничества
Потерпевшая рассказала, что в тот день она поехала в Тернополь по делам из села Подгайчики Тернопольской области.
Там она встретила женщину, которая начала ее запугивать и рассказывать, что все родные ее умрут. Якобы в этом виноваты ценные вещи, на которых лежит проклятие.
21-летняя девушка поддалась внушению мошенницы и испугавшись за здоровье родных, взяла такси и вместе с гадалкой поехала к себе домой, в село Подгайчики.
Что происходило дальше, девушка не помнит. Она очнулась уже вечером, когда гадалки и след простыл.
Из дома исчезли все сбережения семья и ценные вещи – на общую сумму в 170 тысяч гривен.
Злоумышленница попала на камеры наблюдения. Ее лицо тяжело рассмотреть, но в полиции уверены, что местные жители помогут поймать преступницу. Ее поисками сейчас занимаются в правоохранительных органах.
Мошенница в Тернополе обчистила девушку на 170 тысяч гривен
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.
Как не попасть на удочку к гадалкам на улице
Уличные гадалки чаще всего используют гипноз. Человек при этом остается в сознании, он может ходить, видеть и слышать.
Но его разум практически отключается и оценивать критически ситуацию он не способен. И это не магический гипноз, а самый обыкновенный, который называют еще "гипноз Эриксона".
Суть этого гипноза состоит в том, что мошенники считывают информацию по лицу и быстро находят слабые места, куда начинаю бить в процессе разговора, затуманивая мозг.
Речь таких гадалок обычно льется без пауз и остановок, интонации волнообразные, дезориентирующие и раздражающие психику.
Они используют нестандартные обороты, переставляют слова в обычных фразах и запутывают сознание, которое начинает тормозить при обработке информации.
Гадалки при этом смотрят прямо в глаза и своим взглядом блокируют все внешние органы чувств у своей жертвы.
Они быстро переходят на "ты" и начинают использовать уменьшительно-ласкательные слова к жертве.
Надевайте "маску". Если у вас утомленный или обеспокоенный вид, то мошенники сразу же этим воспользуются. Также могут клюнуть и на мечтательный и сильно счастливый.
Не отвечайте. Никогда не отвечайте на вопросы гадалок на улице, не сообщайте, куда вы идете, не улыбайтесь, не вступайте с ними в контакт. Постарайтесь пройти мимо.
Не смотрите им в глаза. Не держите зрительный контакт. Когда проходите мимо них – опустите свой взгляд в землю или смотрите в другую сторону. Не позволяйте им заглянуть в ваши глаза.
Говорите твердое "нет". Если мошенники втянули вас в разговор, твердо отвечайте им "нет". Негативный ответ может сбить с толка такую гадалку, и она ослабит хватку.
Перебивайте их монотонную речь и задавайте отвлеченные вопросы. Можете самостоятельно ущипнуть себя за руку, чтобы вывести из транса.
Нецензурные выражения и проклятия. Этот метод срабатывает очень быстро. Даже если вы от рождения не используете такие слова в лексиконе, в данном случае – это может вас спасти.
Гадалки обычно очень суеверные и, если начать их проклинать – они быстро оставят вас в покое.
Не давайте им прикасаться к вам. Мошенницы стараются прикоснуться к своей жертве любым способом. Избегайте этого, не давайте им взять вас за руку.
Особенно это касается правой руки, так как там есть точка, которая отвечает за правое полушарие мозга и именно туда целится гадалка.
Привлекайте внимание. Если чувствуете, что не можете справиться самостоятельно и ваш разум начинает "уплывать", начинайте кричать и привлекать внимание других людей на улице.
Это, как минимум – спугнет мошенниц. Как максимум – к вам придут на помощь.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье школьница отдала гадалке 60 тысяч гривен за "любовный приворот".