Ворожка обчистила мешканку Тернополя на 170 тисяч: погрожувала прокляттям і смертю

У Тернопільській області ворожка обікрала місцеву жительку на велику суму грошей. Вона задурила їй голову погрозами проклять і смертями, а потім обчистила квартиру.

Схема шахрайства

Потерпіла розповіла, що того дня вона поїхала до Тернополя у справах із села Підгайчики Тернопільської області.

Там вона зустріла жінку, яка почала її залякувати та розповідати, що всі рідні її помруть. Нібито в цьому винні цінні речі, на яких лежить прокляття.

21-річна дівчина піддалася навіюванню шахрайки та злякавшись за здоров'я рідних, взяла таксі й разом з ворожкою поїхала до себе додому, в село Підгайчики.

Що відбувалося далі, дівчина не пам'ятає. Вона прокинулася вже ввечері, коли ворожки й слід прохолов.

З будинку зникли всі заощадження сім'я та цінні речі – на загальну суму в 170 тисяч гривень.

Зловмисниця потрапила на камери спостереження. Її обличчя важко розглянути, але в поліції впевнені, що місцеві жителі допоможуть зловити злочинницю. Її пошуками зараз займаються в правоохоронних органах.

Шахрайка у Тернополі обчистила дівчину на 170 тисяч гривень

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Як не потрапити на вудку до ворожок на вулиці

Вуличні ворожки найчастіше використовують гіпноз. Людина при цьому залишається у свідомості, вона може ходити, бачити та чути.

Але її розум практично відключається й оцінювати критично ситуацію він не здатний. І це не магічний гіпноз, а звичайнісінький, який називають ще "гіпноз Еріксона".

Суть цього гіпнозу полягає в тому, що шахраї зчитують інформацію по обличчю і швидко знаходять слабкі місця, куди починаю бити в процесі розмови, затуманюючи мозок.

Мова таких ворожок зазвичай ллється без пауз і зупинок, інтонації хвилеподібні, дезорієнтують і дратують психіку.

Вони використовують нестандартні обороти, переставляють слова у звичайних фразах і заплутують свідомість, яка починає гальмувати при обробці інформації.

Ворожки при цьому дивляться прямо в очі й своїм поглядом блокують всі зовнішні органи чуття у своєї жертви.

Вони швидко переходять на "ти" і починають використовувати зменшувально-пестливі слова до жертви.

Одягайте "маску". Якщо у вас стомлений або стурбований вигляд, то шахраї відразу ж цим скористаються. Також можуть клюнути й на мрійливий і сильно щасливий.

Не відповідайте. Ніколи не відповідайте на питання ворожок на вулиці, не повідомляйте, куди ви йдете, не посміхайтеся, не вступайте з ними в контакт. Постарайтеся пройти повз.

Не дивіться їм в очі. Не тримайте зоровий контакт. Коли проходите повз них - опустіть свій погляд в землю або дивіться в іншу сторону. Не дозволяйте їм зазирнути у ваші очі.

Говорите тверде "ні". Якщо шахраї втягнули вас в розмову, твердо відповідайте їм "ні". Негативна відповідь може збити з пантелику таку ворожку, і вона послабить хватку.

Перебивайте їх монотонну мову і ставте абстрактні питання. Можете самостійно вщипнути себе за руку, щоб вивести з трансу.

Нецензурні вирази та прокляття. Цей метод спрацьовує дуже швидко. Навіть якщо ви від народження не використовуєте такі слова в лексиконі, в цьому випадку – це може вас врятувати.

Ворожки зазвичай дуже забобонні й, якщо почати їх проклинати – вони швидко дадуть вам спокій.

Не давайте їм торкатися до вас. Шахрайки намагаються доторкнутися до своєї жертви будь-яким способом. Уникайте цього, не давайте їм взяти вас за руку.

Особливо це стосується правої руки, бо там є точка, яка відповідає за праву півкулю мозку і саме туди цілиться ворожка.

Привертати увагу. Якщо відчуваєте, що не можете впоратися самостійно і ваш розум починає "спливати", починайте кричати та привертати увагу інших людей на вулиці.

Це, як мінімум - злякає шахрайок. Як максимум - до вас прийдуть на допомогу.