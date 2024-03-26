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Футбольний коментатор у прямому ефірі освідчився журналістці: відео

Вадим Шевякін і Марина Машкіна (фото: Instagram/sheppard_inst)
Автор: Василина Копитко

Футбольний коментатор Вадим Шевякін у прямому ефірі освідчився журналістці Марині Машкіній. Пропозицію вийти за нього заміж чоловік зробив перед поєдинком Україна - Ісландія. Марина відповіла "так".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ТСН.

Як відбулось освідчення

Марина Машкіна зараз перебуває на грі у Вроцлаві, а її коханий Вадим Шевякін коментує з України матч фіналу плей-офф відбору на Євро-2024. Він зв'язався з Машкіною через відеозв'язок, перебуваючи в студії, а коробочку з обручкою їй передав оператор, який знімав її ввімкнення перед грою.

"Я не хочу навіть уявляти, як це жити без тебе. Сподіваюсь, що ти погодишся на цей тривалий шлях разом зі мною. Кохана, виходь за мене, будь ласка", - сказав Вадим.

Жінка відповіла згодою на пропозицію, помітно, що її переповнювали емоції.

 

Пара вже кілька років разом

У соціальних мережах пара уже кілька років публікує спільні фото. Марина і Вадим на світлинах позують як у домашній обстановці, так і на відпочинку. 

Раніше Марина у соцмережах показувала, як Вадим працює з дому, коментуючи футбольні матчі. Тож, ймовірно, пара уже живе разом.

Пара вже кілька років разом (фото: sheppard_inst)

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освідчення