Футболист Роман Яремчук поделился с музеем "Голоса Мирных" историей эвакуации своей семьи

"Я понимал, что что-то будет. Но то, что россияне будут вытворять в нашей стране, не мог себе представить в самых страшных фантазиях", - делится Роман.

Родители его жены оставались в Чернигове. Вокруг дома, где они жили, все было обстреляно. Родственники сидели в бомбоубежище, у них заканчивались еда и вода. Через волонтеров Роман и его жена помогали привезти им хотя бы буханку хлеба и бутылку воды.

В определенный момент ситуация стала настолько критической, что Роман не знал, что делать. Тогда он обратился к коллеге по сборной Украины Андрея Ярмоленко, зная, что тот из Чернигова. Андрей сразу откликнулся - и через два дня родителей вывезли из города.

"Я волновался не за себя, а за близких, семью, друзей... И если для меня это был шок, то я не представляю, что переживают люди, которые находятся в самых горячих точках", - признается Роман.

Футболист уверен: во время войны каждый должен делать для своей страны то, что может. Как известный человек, он реализует собственную цель: привлечь как можно больше внимания мира к Украине и страшных событий, которые происходят.

Свою историю Роман Яремчук поделился с музеем "голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это крупнейший в мире архив историй мирных жителей нашей страны, пострадавших от войны.

Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст, которые были собраны с 2014 года.

Расскажите свою историю! Это можно сделать так:

— напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;

— посетите портал Музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;

- обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.