UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Футболист Роман Яремчук поделился с музеем "Голоса Мирных" историей эвакуации своей семьи

Фото: футболист Роман Яремчук поделился своей историей эвакуации (коллаж Styler)
Автор: Илона Свиридова

43 суток ужаса и отчаяния. Ближайшие родственники Романа Яремчука переживали российское вторжение в полуразрушенном Чернигове. Украинский футболист рассказал, кто помог их спасти, и поделился, как сам выдерживает тяжелые месяцы войны.

Своей историей он поделился с музеем "Голоса Мирных".

"Я понимал, что что-то будет. Но то, что россияне будут вытворять в нашей стране, не мог себе представить в самых страшных фантазиях", - делится Роман.

Родители его жены оставались в Чернигове. Вокруг дома, где они жили, все было обстреляно. Родственники сидели в бомбоубежище, у них заканчивались еда и вода. Через волонтеров Роман и его жена помогали привезти им хотя бы буханку хлеба и бутылку воды.

В определенный момент ситуация стала настолько критической, что Роман не знал, что делать. Тогда он обратился к коллеге по сборной Украины Андрея Ярмоленко, зная, что тот из Чернигова. Андрей сразу откликнулся - и через два дня родителей вывезли из города.

"Я волновался не за себя, а за близких, семью, друзей... И если для меня это был шок, то я не представляю, что переживают люди, которые находятся в самых горячих точках", - признается Роман.

Футболист уверен: во время войны каждый должен делать для своей страны то, что может. Как известный человек, он реализует собственную цель: привлечь как можно больше внимания мира к Украине и страшных событий, которые происходят.

Свою историю Роман Яремчук поделился с музеем "голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это крупнейший в мире архив историй мирных жителей нашей страны, пострадавших от войны.

Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст, которые были собраны с 2014 года.

Расскажите свою историю! Это можно сделать так:

— напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;

— посетите портал Музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;

- обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговэвакуацияФутбол