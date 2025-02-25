"Футбол вище політики": Чеферін хоче повернути Росію в європейський спорт

Зокрема Чеферін зізнався, що був "розчарований" тим, що спроба повернути до змагань російські юнацькі збірні провалилася. Він вважає, що ці "діти" не несуть відповідальності за політичні рішення своєї держави, а спорт міг би стати мостом для "порозуміння" та "руйнування стереотипів".

"Їм по 17 років. Ці діти не беруть участі у виборах, вони не підтримують жодну владу, тому що вони неповнолітні", - сказав Чеферін, додавши, що "важливо дати молодим росіянам можливість побачити, що європейські однолітки не є їхніми ворогами".

За словами президента УЄФА, пропозиція повернути РФ до європейського футболу зіткнулася з жорсткою критикою з боку політиків та ЗМІ, "особливо з лівого політичного спектру". Чеферін звинуватив їх у лицемірстві та небажанні дати "дітям спілкуватися".

"Насправді вони не давали дітям спілкуватися. Політика породжує ненависть і нетерпимість з власних інтересів, водночас виступаючи проти них. Ті, хто виступає проти расизму, є найбільшими расистами", - сказав він.

Александер висловив побоювання, що така агресивна політизація може призвести до посилення правих партій та погіршення становища дискримінованих груп.

На більш оптимістичній ноті Чеферін висловився щодо майбутнього Євро-2027 серед молоді до 21 року, яке спільно прийматимуть Албанія та Сербія. Він назвав це рішення історичним та символічним, підкреслюючи позитивні зміни у відносинах між цими країнами.

"Я відчуваю особливу прихильність до всіх народів колишньої Югославії. Останні десятиліття були дуже сумними. Але всі Західні Балкани - це бомба уповільненої дії", - зазначив Чеферін.

При цьому він підкреслив важливість спортивних ініціатив для примирення та діалогу в регіоні.

"Цікаво, що футбольні асоціації Албанії та Сербії за підтримки обох урядів висловили бажання організувати змагання разом, що є ще одним доказом того, що спорт вище політики. Що спорт - це щось добре. Це чудова можливість показати, що футбол вище повсякденної політики", - підсумував Чеферін.

До речі, УЄФА Чеферін очолює з 2016-го року. Сам він за освітою юрист. До призначення президентом УЄФА спортивний функціонер був керівником Футбольної асоціації Словенії. Серед найбільш нашумілих скандалів довкола Чеферіна перш за все варто згадати, як він виступав проти створення Суперліги. Тоді Чеферін звинуватив її організаторів у жадібності та зраді.

Крім цього, очільника УЄФА неодноразово звинувачували у м'якості по відношенню до російського футболу, а також у непрозорості ведення фінансової діяльності Європейського футбольного Союзу.