ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Фура даже не остановилась": мама украинской певицы попала в ДТП

Новина українською →
Суббота 09 октября 2021 21:54
"Фура даже не остановилась": мама украинской певицы попала в ДТП Камалия рассказала о ДТП (коллаж Styler)
Автор: Артем Горовенко

Мать популярной украинской певицы Камалии попала в ДТП. Авария произошла на оживленной трассе Киев - Чернигов.

Подробности дорожно-транспортного происшествия артистка рассказала в своем Instagram.

По словам Камалии, машину ее мамы во время движения к обочине прижал грузовик. Причем водитель фуры скрылся с места происшествия. Женщина-водитель, к счастью, не пострадала.

"На мамину машину по трассе Киев - Чернигов наехала фура и даже не остановилась! Удрала с места происшествия! Мама была за рулем, но, слава Господу Богу, не пострадала!" - рассказала певица.

Камалия поблагодарила полицейских за то, что "не заставили чересчур долго ждать".

"Приехали через час. А на дороге со знаками 50 км/час и ремонт дороги, пока мы стояли и ждали полицию, аварийный знак умудрилась сбить проезжающая машина!" - написала звезда.

Камалия и ее мама предполагают, что водители грузовиков из-за напряженного графика часто превышают скорость, чтобы успеть доставить товар.

Также певица сравнила ситуацию на украинских дорогах с Европой, где в рейсы на фурах отправляют двоих водителей, которые могут меняться, чтобы отдохнуть и обезопасить себя и других участников дорожного движения от ДТП.

Ранее мы писали, что возле Львова "скорая" сбила пешехода на переходе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Камалия
LITE
Праздник 9 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 9 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела