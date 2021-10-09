"Фура даже не остановилась": мама украинской певицы попала в ДТП

По словам Камалии, машину ее мамы во время движения к обочине прижал грузовик. Причем водитель фуры скрылся с места происшествия. Женщина-водитель, к счастью, не пострадала.

"На мамину машину по трассе Киев - Чернигов наехала фура и даже не остановилась! Удрала с места происшествия! Мама была за рулем, но, слава Господу Богу, не пострадала!" - рассказала певица.

Камалия поблагодарила полицейских за то, что "не заставили чересчур долго ждать".

"Приехали через час. А на дороге со знаками 50 км/час и ремонт дороги, пока мы стояли и ждали полицию, аварийный знак умудрилась сбить проезжающая машина!" - написала звезда.

Камалия и ее мама предполагают, что водители грузовиков из-за напряженного графика часто превышают скорость, чтобы успеть доставить товар.

Также певица сравнила ситуацию на украинских дорогах с Европой, где в рейсы на фурах отправляют двоих водителей, которые могут меняться, чтобы отдохнуть и обезопасить себя и других участников дорожного движения от ДТП.