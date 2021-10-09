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"Фура навіть не зупинилася": мама української співачки потрапила в ДТП

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Субота 09 жовтня 2021 21:54
"Фура навіть не зупинилася": мама української співачки потрапила в ДТП Камалія розповіла про ДТП (колаж Styler)
Автор: Артем Горовенко

Мати популярної української співачки Камалії потрапила в ДТП. Аварія сталася на жвавій трасі Київ - Чернігів.

Подробиці дорожньо-транспортної пригоди артистка розповіла у своєму Instagram.

За словами Камалії, машину її мами під час руху до узбіччя притиснула вантажівка. Причому водій фури зник з місця події. Жінка-водій, на щастя, не постраждала.

"На мамину машину по трасі Київ - Чернігів наїхала фура і навіть не зупинилася! Втекла з місця події! Мама була за кермом, але, слава Господу Богу, не постраждала!" - розповіла співачка.

Камалія подякувала поліцейським за те, що"не змусили надто довго чекати".

"Приїхали через годину. А на дорозі зі знаками 50 км/год і ремонт дороги, поки ми стояли і чекали поліцію, аварійний знак примудрилася збити проїжджаюча машина!" - написала зірка.

Камалія і її мама припускають, що водії вантажівок через напружений графік часто перевищують швидкість, щоб встигнути доставити товар.

Також співачка порівняла ситуацію на українських дорогах з Європою, де в рейси на фурах відправляють двох водіїв, які можуть змінюватися, щоб відпочити і убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху від ДТП.

Раніше ми писали, що біля Львова "швидка" збила пішохода на переході.

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Камалия
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