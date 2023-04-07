ФСБ має доступ до популярних месенджерів: Буданов попередив українців про небезпеку

До яких месенджерів має "ключі" ФСБ

Ажнюк зазначив, що він особисто спілкувався напередодні із Будановим та міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим про ризики використання Telegram.

"За останню добу вдалося поспілкуватися про ризики Телеграму з Кирилом Будановим і Михайлом Федоровим. Кирило сказав дослівно: "У ФСБ, і лише у них, є ключі до Телеграму. Вайбер, це взагалі додаток створений для шпигунства. І навіть не обов’язково вести там листування", - написав Ажнюк.

Він також зазначив, що ця інформація має велике значення для громадськості. Цю тему необхідно обговорювати публічно.

За словами Ажнюка, він та Михайло Федоров погодились детально вивчити факти, які можуть свідчити про можливий зв’язок месенджера Telegram з Кремлем.

Реакція керівництва Viber

Невдовзі цю заяву прокоментував Офір Еял, генеральний директор Rakuten Viber:

"Viber був створений чотирма ізраїльськими співзасновниками ще в 2012 році і не має жодного зв’язку з будь-яким урядом. Будь-яке протилежне твердження є хибним і необґрунтованим", - заявляє гендиректор.

За його словами, чати та дзвінки в Rakuten Viber за замовчуванням захищені наскрізним шифруванням з 2016 року. Тобто співробітники Viber чи треті особи не можуть перехопити та розшифрувати чати та дзвінки.

"Ми будемо раді зустрітися з українськими офіційними особами, щоб детальніше розповісти про переваги безпеки та конфіденційності Viber", - прокоментував ситуацію Офір Еял.

Також зазначається, що Rakuten Viber - міжнародна компанія, яка повністю належить японському технологічному гіганту Rakuten з 2014 року. А Генеральний директор Rakuten Хіросі Мікітані пожертвував Україні 8,7 млн доларів одразу після початку повномасштабної війни й організував відправлення 500 генераторів в Україну в грудні 2022 року.