На фронте погиб мастер спорта и многократный чемпион по легкой атлетике Игорь Дорошенко

Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, победитель Кубка мира и многократный рекордсмен Украины скончался 10 апреля в больнице Днепра от ран, полученных на фронте. У погибшего героя осталась жена и сын.

Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины на своей странице Facebook .

Что известно о погибшем герое

"Поступила очень печальная новость. 10 апреля, от полученных ранений оборвалась жизнь Игоря Дорошенко, мастера спорта Украины международного класса по тяжелой атлетике из Кривого Рога. Игорь защищал нашу родную Украину от захватчиков с самого начала полномасштабного вторжения и пал за нашу свободу. Герои не умирают. Слава Украине", - говорится в сообщении.

Игорь Дорошенко был мастером спорта Украины международного класса по тяжелой атлетике, серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров и бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров, победителем Кубка мира, многократным чемпионом и рекордсменом Украины.

Смертельное ранение Игорь Дорошенко получил под Авдеевкой (фото Fаcebook/Федерация тяжелой атлетики Украины)

Известно, что боец с марта 2022 нес службу пулеметчиком 1-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты.

При выполнении боевого задания в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области Игорь Дорошенко получил тяжелые ранения из-за артиллерийских обстрелов.



Солдат был эвакуирован в больницу Днепра, но медики не смогли спасти военного. У погибшего героя осталась жена Наталья Петровна и сын Денис.

Игорь Дорошенко был мастером спорта Украины международного класса по тяжелой атлетике (фото Fcebook/Андрей Орлов)