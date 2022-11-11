На фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУ

"Я розумію, що всім зараз важко, але на фронті тривають дуже тяжкі бої. Є термінові потреби на Херсонський напрямок і в район Бахмута. Там жахливі бої", - написала Юсупова і перерахувала, що саме потрібно військовим.

Чотири приціли – 104 тис. гривень, вже є 63 тис. гривень.

Два тепловізори - 119 тисяч гривень

І дуже потрібні дрони Мавік 3 комбо - 115 тисяч

Ще потрібні колеса на вантажні автомобілі та рації

"Дуже прошу допомогти, 5-20-100 гривень, кожна копійка - це величезна допомога. На жаль, багато втрат і поранених. ВСУ дає відсіч ворогові", - додала волонтер.

Вона дала невеликий проміжний звіт щодо вже витрачених коштів.

"За понеділок та вівторок я сплатила: монокуляр нічного бачення - 135 тис. гривень, квадракоптер Мавік 3 комбо - 115 тис. гривень, чотири приціли - 104 тис. гривень, тепловізор - 33 тис. гривень, шолом - 15700, ліки - 16 тис. . гривень та тактичні навушники - 12 тисяч. З п'ятниці ще сплатила два монокуляри - 270 тис. гривень", - підсумувала Юсупова.

Фото: Наталія Юсупова

Куди надсилати допомогу

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5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

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