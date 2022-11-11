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На фронті тяжкі бої! Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУ

Волонтери оголосили терміновий збір коштів для ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українським захисникам на фронті у Донецькій та Херсонській областях потрібна допомога. Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУ.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Наталія Юсупова.

"Я розумію, що всім зараз важко, але на фронті тривають дуже тяжкі бої. Є термінові потреби на Херсонський напрямок і в район Бахмута. Там жахливі бої", - написала Юсупова і перерахувала, що саме потрібно військовим.

Чотири приціли – 104 тис. гривень, вже є 63 тис. гривень.

Два тепловізори - 119 тисяч гривень

І дуже потрібні дрони Мавік 3 комбо - 115 тисяч

Ще потрібні колеса на вантажні автомобілі та рації

"Дуже прошу допомогти, 5-20-100 гривень, кожна копійка - це величезна допомога. На жаль, багато втрат і поранених. ВСУ дає відсіч ворогові", - додала волонтер.

Вона дала невеликий проміжний звіт щодо вже витрачених коштів.

"За понеділок та вівторок я сплатила: монокуляр нічного бачення - 135 тис. гривень, квадракоптер Мавік 3 комбо - 115 тис. гривень, чотири приціли - 104 тис. гривень, тепловізор - 33 тис. гривень, шолом - 15700, ліки - 16 тис. . гривень та тактичні навушники - 12 тисяч. З п'ятниці ще сплатила два монокуляри - 270 тис. гривень", - підсумувала Юсупова.

Фото: Наталія Юсупова

Куди надсилати допомогу

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

Банку Монобанк

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

До речі, раніше ми писали про те, що у Києві відкрили Центр допомоги врятованим.

А ще розповідали, що вчені створили їстівний дрон.

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