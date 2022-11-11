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На фронте тяжелые бои! Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУ

Волонтеры объявили срочный сбор средств для ВСУ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинским защитникам на фронте в Донецкой и Херсонской областях необходима помощь. Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУ.

Об этом пишет на своей странице в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

"Я понимаю, что всем сейчас тяжело, но на фронте продолжаются очень тяжелые бои. Есть срочные потребности на Херсонское направление и в район Бахмута. Там ужасные бои", - написала Юсупова и перечислила, что именно нужно военным.

Четыре прицела - 104 тыс. гривен, уже есть 63 тыс. гривен.

Два тепловизора - 119 тысяч гривен

И очень нужны дроны Мавик 3 комбо - 115 тысяч

Еще нужны колеса на грузовые автомобили и рации

"Очень прошу помочь, 5-20-100 гривен, каждая копейка - это огромная помощь. К сожалению, у много потерь и раненых. ВСУ дает отпор врагу", - добавила волонтер.

Она дала небольшой промежуточный отчет по уже потраченным средствам.

"За понедельник и вторник я оплатила: монокуляр ночного видения - 135 тыс. гривен, квадракоптер Мавик 3 комбо - 115 тыс. гривен, четыре прицела - 104 тыс. гривен, тепловизор - 33 тыс. гривен, шлем - 15700, лекарства - 16 тыс. гривен и тактические наушники - 12 тысяч. С пятницы еще оплатила два монокуляра - 270 тыс. гривен", - подытожила Юсупова.

Фото: Наталья Юсупова

Куда отправлять помощь

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталия

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

Банка Монобанк

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве открыли Центр помощи спасенным.

А еще рассказывали о том, что ученые создали съедобный дрон.

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