На фронте тяжелые бои! Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУ

Украинским защитникам на фронте в Донецкой и Херсонской областях необходима помощь. Волонтеры организовали срочный сбор на потребности ВСУ.
Об этом пишет на своей странице в Facebook волонтер Наталья Юсупова.
"Я понимаю, что всем сейчас тяжело, но на фронте продолжаются очень тяжелые бои. Есть срочные потребности на Херсонское направление и в район Бахмута. Там ужасные бои", - написала Юсупова и перечислила, что именно нужно военным.
Четыре прицела - 104 тыс. гривен, уже есть 63 тыс. гривен.
Два тепловизора - 119 тысяч гривен
И очень нужны дроны Мавик 3 комбо - 115 тысяч
Еще нужны колеса на грузовые автомобили и рации
"Очень прошу помочь, 5-20-100 гривен, каждая копейка - это огромная помощь. К сожалению, у много потерь и раненых. ВСУ дает отпор врагу", - добавила волонтер.
Она дала небольшой промежуточный отчет по уже потраченным средствам.
"За понедельник и вторник я оплатила: монокуляр ночного видения - 135 тыс. гривен, квадракоптер Мавик 3 комбо - 115 тыс. гривен, четыре прицела - 104 тыс. гривен, тепловизор - 33 тыс. гривен, шлем - 15700, лекарства - 16 тыс. гривен и тактические наушники - 12 тысяч. С пятницы еще оплатила два монокуляра - 270 тыс. гривен", - подытожила Юсупова.
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Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве открыли Центр помощи спасенным.
А еще рассказывали о том, что ученые создали съедобный дрон.