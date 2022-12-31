На фронті критична ситуація: українців закликають терміново допомогти військовим

Російські військові завдають масових ракетних ударів по мирних містах України. Також зараз тривають жахливі бої у Бахмуті Донецької області. ЗСУ необхідні дрони та спорядження, то волонтери оголосили терміновий збір і просять долучатися до допомоги бійцям.
Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.
За її словами, через криваві бої на фронті, багато військових загинуло та отримали поранення.
В першу чергу українські військові зараз потребують:
Всьо за тиждень волонтерці вдалось придбати:
Українців закликають долучитися до допомоги, адже військові боронять Україну та мають багато потреб.
Раніше ми повідомляли, що волонтери збирають гроші на зимову форму для воїнів 57-ї ОМПБр.
Також ми писали, що українка відрізала півметрову косу, аби купити каску для військових.