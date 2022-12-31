На фронте критическая ситуация: украинцев призывают срочно помочь военным

Российские военные наносят массовые ракетные удары по мирным городам Украины. Также сейчас продолжаются ужасные бои в Бахмуте Донецкой области. ВСУ необходимы дроны и снаряжение, волонтеры объявили срочный сбор и просят приобщаться к помощи бойцам.
Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.
По ее словам, из-за кровавых боев на фронте многие военные погибли и получили ранения.
В первую очередь украинские военные сейчас нуждаются в:
Все за неделю волонтере удалось приобрести:
Украинцев призывают приобщиться к помощи, ведь военные защищают Украину и имеют много потребностей.
Ранее мы сообщали, что волонтеры собирают деньги на зимнюю форму для воинов 57-й ОМПБр.
Также мы писали, что украинка отрезала полуметровую косу, чтобы купить каску для военных.