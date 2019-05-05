На фронте пропал украинский морпех: что известно

На Донбассе пропал украинский военный. Это произошло несколько дней назад, когда в районе проведения операции Объединенных сил произошел бой с вражескими диверсантами. Как сообщает командование морской пехоты ВМС на странице в Facebook, российско-террористические бандформирования пытались незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив позиций ВСУ вблизи села Николаевка.

Отмечается, что воины из 35-й отдельной бригады морской пехоты на наблюдательном посту смогли вовремя заметить перемещение боевиков и открыли огонь, заставив оккупантов отступать.

В это время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать врага. Для прикрытия отступающих диверсантов противник начал обстрел группы бойцов ОС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ходе боя один из наших воинов исчез", - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

После этого в районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. Также командование бригады морпехов обратилось к международным наблюдателям по установлению режима прекращения огня на этом участке.

"Однако враг на уступки не пошел и продолжал обстрелы, тем самым помешав провести тщательный поиск пропавшего бойца", - рассказали в командовании морской пехоты ВМС.

Сегодня стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории.

В сообщении также говорится, что в настоящее время командование принимает все меры по идентификации погибшего и, в случае подтверждения информации, возвращение тела бойца.

Как сообщалось ранее, 2 мая в зоне проведения ООС от разрыва тромба умер командир роты 130 отдельного разведывательного батальона Сергей Шершак. Его похоронили 4 мая в Ровно.

Напомним, в результате военных действий на Донбассе в апреле погибли 14 героев, самому младшему из них было 20 лет. Они погибали от разрыва снарядов, пуль снайперов и во время обстрелов вражескими войсками.