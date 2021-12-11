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После фронта возвел часовню: на Волыни ушел из жизни прославленный ветеран АТО "Ураган"

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 11:08
После фронта возвел часовню: на Волыни ушел из жизни прославленный ветеран АТО "Ураган" Фото: ветеран АТО Михаила Харкив с псевдо "Ураган" (volyn.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

На Волыни умер прославленный ветеран АТО Михаила Харкив (псевдо "Ураган") в результате тяжелой болезни. Сердце бывшего военного остановилось 10 декабря, а церемония прощания и похороны назначены на сегодня - в его родном селе Скрыгово Гороховского района.

Об этом передает местное издание "Волынь".

Михаил Васильевич в гражданской жизни почти 30 лет работал учителем музыки в школе. Отправился на фронт защищать Украину от оккупантов в феврале 2015-го, уже будучи в солидном возрасте.

"Негоже было мне, офицеру, лежать на диване в то время, как погибают украинские дети", - так объяснил он свое решение.

На Донбассе принимал участие в боях в Новомихайловке, оборонял Станицу Луганскую, Малиновое, Теплое.

После фронта возвел часовню: на Волыни ушел из жизни прославленный ветеран АТО &quot;Ураган&quot;

Ветеран АТО "Ураган" Михаила Харкив (фото: volynnews.com)

Боевые побратимы сначала дали Харкиву псевдоним "Баян" из-за его "музыкального прошлого", но уже после первого сражения "перекрестили" и стали называть "Ураган" за то, что стал для врага как стихийное бедствие.

Жена бойца Евгения, учитель христианской этики и волонтер, за те 15 месяцев, пока он был на передовой, вышила 15 икон и создала памятный календарь об односельчанах - участниках боевых действий.

Когда "Ураган" вернулся домой с фронта в 2016-м, собственными силами возвел часовню. Эту небольшую святыню и украсили вышитыми иконами.

Видео: ветеран АТО "Ураган" построил часовню после возвращения с фронта

В 2018 году супруги стали авторами идеи создания фильма "Я верю, что закончится война", который сняли журналисты "Газеты Волынь".

Видео: фильм в защитниках Украины "Я верю, что закончится война"

Также он стал победителем акции "Герои нашего времени" от этого же издания.

После фронта возвел часовню: на Волыни ушел из жизни прославленный ветеран АТО &quot;Ураган&quot;

Ветеран АТО "Ураган" на Волыни признан "Героем нашего времени" (фото: volyn.com.ua)

Ранее мы писали, что умер ветеран АТО Роман Кубышкин после продолжительного лечения после тяжелого ранения - за его жизнь медики боролись более шести лет.

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Волынь ветеран АТО
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