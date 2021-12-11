ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Після фронту звів каплицю: на Волині пішов з життя уславлений ветеран АТО "Ураган"

Новость на русском →
Субота 11 грудня 2021 11:08
Після фронту звів каплицю: на Волині пішов з життя уславлений ветеран АТО "Ураган" Фото: ветеран АТО Михайла Харків з псевдо "Ураган" (volyn.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

На Волині помер уславлений ветеран АТО Михайла Харків (псевдо "Ураган") внаслідок тяжкої хвороби. Серце колишнього військового зупинилося 10 грудня, а церемонія прощання і похорон призначені на сьогодні - в його рідному селі Скригове Горохівського району.

Про це передає місцеве видання "Волинь".

Михайло Васильович у цивільному житті майже 30 років працював учителем музики в школі. Відправився на фронт захищати Україну від окупантів в лютому 2015-го, вже будучи в солідному віці.

"Негоже було мені, офіцеру, лежати на дивані в той час, як гинуть українські діти", - так пояснив він своє рішення.

На Донбасі брав участь у боях у Новомихайлівці, обороняв Станицю Луганську, Малинове, Тепле.

Після фронту звів каплицю: на Волині пішов з життя уславлений ветеран АТО &quot;Ураган&quot;

Ветеран АТО "Ураган" Михайла Харків (фото: volynnews.com)

Бойові побратими спочатку дали Харківу псевдонім "Баян" через його "музичне минуле", але вже після першої битви "перехрестили" і стали називати "Ураган" за те, що став для ворога як стихійне лихо.

Дружина бійця Євгенія, вчителька християнської етики та волонтерка, за ті 15 місяців, поки він був на передовій, вишила 15 ікон та створила пам'ятний календар про односельців - учасників бойових дій.

Коли "Ураган" повернувся додому з фронту в 2016-му, власними силами звів каплицю. Цю невелику святиню і прикрасили вишитими іконами.

Відео: ветеран АТО "Ураган" побудував каплицю після повернення з фронту

У 2018 році подружжя стало авторами ідеї створення фільму "Я вірю, що закінчиться війна", який зняли журналісти "Газети Волинь".

Відео: фільм у захисниках України "Я вірю, що закінчиться війна"

Також він став переможцем акції "Герої нашого часу" від цього ж видання.

Після фронту звів каплицю: на Волині пішов з життя уславлений ветеран АТО &quot;Ураган&quot;

Ветеран АТО "Ураган" на Волині визнаний "Героєм нашого часу" (фото: volyn.com.ua)

Раніше ми писали, що помер ветеран АТО Роман Кубишкін після тривалого лікування після тяжкого поранення - за його життя медики боролися більше ніж шість років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волынь ветеран АТО
LITE
Кейт Міддлтон і принц Уільям поділилися чарівним фото з дітьми, що помітно підросли
Кейт Міддлтон і принц Уільям поділилися чарівним фото з дітьми, що помітно підросли