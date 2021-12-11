Після фронту звів каплицю: на Волині пішов з життя уславлений ветеран АТО "Ураган"

На Волині помер уславлений ветеран АТО Михайла Харків (псевдо "Ураган") внаслідок тяжкої хвороби. Серце колишнього військового зупинилося 10 грудня, а церемонія прощання і похорон призначені на сьогодні - в його рідному селі Скригове Горохівського району.

Михайло Васильович у цивільному житті майже 30 років працював учителем музики в школі. Відправився на фронт захищати Україну від окупантів в лютому 2015-го, вже будучи в солідному віці.

"Негоже було мені, офіцеру, лежати на дивані в той час, як гинуть українські діти", - так пояснив він своє рішення.

На Донбасі брав участь у боях у Новомихайлівці, обороняв Станицю Луганську, Малинове, Тепле.

Ветеран АТО "Ураган" Михайла Харків (фото: volynnews.com)

Бойові побратими спочатку дали Харківу псевдонім "Баян" через його "музичне минуле", але вже після першої битви "перехрестили" і стали називати "Ураган" за те, що став для ворога як стихійне лихо.

Дружина бійця Євгенія, вчителька християнської етики та волонтерка, за ті 15 місяців, поки він був на передовій, вишила 15 ікон та створила пам'ятний календар про односельців - учасників бойових дій.

Коли "Ураган" повернувся додому з фронту в 2016-му, власними силами звів каплицю. Цю невелику святиню і прикрасили вишитими іконами.

Відео: ветеран АТО "Ураган" побудував каплицю після повернення з фронту

У 2018 році подружжя стало авторами ідеї створення фільму "Я вірю, що закінчиться війна", який зняли журналісти "Газети Волинь".

Відео: фільм у захисниках України "Я вірю, що закінчиться війна"

Також він став переможцем акції "Герої нашого часу" від цього ж видання.

Ветеран АТО "Ураган" на Волині визнаний "Героєм нашого часу" (фото: volyn.com.ua)