Фреймут висловилася про російське громадянство свого чоловіка: "Має персональні санкції"

Фреймут висловилася про чоловіка

Так, за словами пані Олі, в минулому її коханий справді був громадянином країни-агресорки, проте з 2006 він живе, працює і є резидентом України. Окрім того, наразі чоловік чекає на рішення щодо отримання громадянства України.

"У нього є персональні санкції від Росії, у 2018 році як на топ-менеджера української медіа-індустрії. Так, ми знаємо, що під час війни Україна забирає житло у росіян, але мій Володя - він резидент України. А за законом, Україна не накладає санкції на резидентів України", - пояснила Фреймут.

"Тобто це нереально, це брехня. І зараз Володя є громадянином Казахстану. Нам же треба якось в Україні жити. Звичайно, Володя отримав казахський паспорт. Він подався на українське громадянство ще до початку війни, але почалася війна. І поки ми чекаємо рішення", - додала вона.

Оля Фреймут і її чоловік Володимир Локотко (Фото: instagram.com/freimutolia)

На цю тему зірка вирішила висловитися на тлі розбірок з компанією SAGA Development, у якої вони з чоловіком купили квартиру, і тепер публічно з'ясовують стосунки з забудовником. За словами знаменитості, житло досі не здане в експлуатацію, а їм не повертають кошти.

Компанія-забудовник раніше заявляла про те, що договір на квартиру укладено з Володимиром, який є громадянином Росії, і саме це, за їхніми словами, ускладнює повернення коштів.

Окрім того, представники SAGA також надали документ про те, що будинок, про який йдеться, з червня уже зданий в експлуатацію.

Своєю чергою Фреймут відреагувала на ці заяви та сказала, що таких документів, які є несправжніми, у них багато.

"У них дуже багато різних документів. І вони створили багато компаній і мають документ, який треба показати нараз. Буквально позавчора ми були з чоловіком на території, там все закрито, там іде будівництво, ніхто нікому нічого не здав", - пояснювала вона.

Ведуча висловилася про свого обранця, який зараз є громадянином Казахстану (Фото: instagram.com/freimutolia)

"Про громадянство чоловіка пані Ольги ми можемо судити тільки за документами, які він надав при укладенні договору. Можливо, він змінив громадянство під час війни (і розгляду справи в суді) або ж набув друге. Але на момент розірвання договору був громадянином РФ, - також зазначали представники компанії Вавриша.

Ведуча розповідала, що їм вдалося виграти суд у справі, але кошти повністю ще так і не повернуті, а тому вона буде продовжувати відстоювати власні інтереси.

"Нам встигли віддати 3 мільйони гривень. Але борг зараз 10 мільйонів. Але рахунки порожні. І як тільки гроші будуть у Вавриша забрані, ми подамо інший позов, в результаті якого він повинен буде заплатити курсову різницю інфляції, це ще 10 млн гривень", - ділилася зірка "Ревізора".

У відповідь SAGA Development повідомила, що у словах Фреймут "є низка невідповідностей".

У шлюбі у пари народилося двоє дітей: син Валерій та донька Євдокія (Фото: instagram.com/freimutolia)

"Не можна вивести гроші з рахунку, який вже заарештовано. Арешт накладається якраз для того, щоб це унеможливити. Розгляд справи про розірвання договору в суді розпочато у вересні 2023 року, аж ніяк не до війни", - зазначали представники компанії.

"Навіть з тих документів, які Фреймут виклала в публічний доступ, видно, що рішення суду першої інстанції було ухвалено у 2024 році. Після цього був розгляд ще в апеляційному суді. Ми поважаємо рішення суду й обовʼязково його виконаємо", - також зауважували вони.