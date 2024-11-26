Фреймут дала пораду, як їсти ківі за етикетом: мережа відреагувала їдкими коментарями

"Ківі, "китайський аґрус", в Україні ця ягідка з'явилася лише в 90-х. Його їдять навіть зі шкіркою. Але якщо урочиста подія, на столі біла скатертина і сяє десертне срібло, їсти у "довільному стилі" не підходить", - сказано в підписі до відео.

На відео Фреймут каже, що "їсти ківі можна так, як заманеться". При цьому вона показує, як це правильно робити за етикетом.

На тарілці перед телезіркою лежить фрукт зі зрізаними кінчиками - у такий спосіб він "стоїть". Фреймут бере десертну ложку та виделку. Виделкою вона притримує ківі, а ложкою виколупує трохи м'якоті.

Як відреагували у мережі

Фоловерів Ольги Фреймут дуже розвеселило таке відео, і вони відразу почали коментувати ролик. Багато хто з них почав жартувати, на яких це світських заходах ківі подають у такому вигляді:

"Цікаво, де подають просто ківі. Дивно. Приходжу я в ресторан і замовляю ківі чи як? Якщо вдома його краще почистити, порізати і з'їсти, а не колупатися ложкою"

"А хіба на прийомах подають ківі?"

"Тоді ківі краще поїсти вдома, ніж так. А то ніякого задоволення від фрукта"

"Хіба це зручно? Це вкрай не зручно! Вперше бачу таке! У закладах так не подають, а вдома хіба хтось так морочитися буде?"

"Головне, щоб ківі стояв"

"Після п'ятого стопарика йде добре зі шкіркою".

Хто така Ольга Фреймут

Зазначимо, що Фреймут була ведучою програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор", колишня співведуча програма "Голос країни. Перезавантаження". З 2014 до 2015 року - ведуча передачі "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Фреймут із молодшими дітьми - сином Валерієм та донькою Євдокією - переїхала жити до Лондона.

Фреймут із чоловіком та дітьми - архівне фото (Фото: instagram.com/freimutolia)