Френсіс Фукуяма спрогнозував майбутнє Росії: програш має бути очевидним та катастрофічним
Американський політолог та економіст Френсіс Фукуяма дав прогноз про майбутнє Росії. Він порівняв ставлення світу до Гітлера, незадовго до його поразки та нинішнє ставлення до Путіна.
З Фукуямою поспілкувалася головна редакторка LIGA.net Юлія Банкова та опублікувала основні прогнози на своїй сторінці у Facebook.
За словами політолога, Росія має програти цю війну настільки очевидно та катастрофічно, щоб усі визнали, що це була величезна помилка. Росіяни мають побачити, що Путін відповідальний за одну з найбільших катастроф у російській історії.
Це матиме внутрішні наслідки для Росії та може сигналізувати про кінець режиму Путіна.
"Якщо це станеться і буде новий режим у Москві, - можливо, це спровокує зміни в природі російської політики у довгостроковій перспективі. Тоді люди могли б повернутися. Щоправда, я не сподіваюся на це найближчим часом", - наголосив Фукуяма.
Він додав, що до Німеччини перед поразкою Гітлера ставлення було схоже на те, як ми зараз ставимося до Росії. У ті роки вона була мілітаризована, експансіоністська, агресивна країна. Але після поразки 1945 року вони зазнали величезних змін.
Свідомість простих жителів Німеччини змінилася на більш толерантну і ліберальну. І це сталося вже наприкінці війни.
"Якщо Росія застосує ядерну зброю, США введуть безпольотну зону над усім регіоном. Почнуть збивати російські літаки. Атакують бази, з яких запускаються ракети. Вони можуть швидко потопити більшу частину Чорноморського флоту Росії. Існують також всілякі приголомшливі удари у відповідь з використанням звичайної зброї, яку має НАТО", - висловився експерт про реакцію на ядерний удар.
Також Френсіс Фукуяма дав прогноз і для України після війни.
"Про Україну після перемоги: Зеленському та нинішньому уряду через високу популярність може бути важко відмовитися від своїх повноважень, коли війна закінчиться. Це дуже важливо. Війна - це одне, але нормальна демократія передбачає реальну децентралізацію влади та реальні обмеження повноважень президента", – вважає політолог.
Хто такий Френсіс Фукуяма
Френсіс Фукуяма – американський філософ, політолог, політичний економіст, публіцист японського походження. Він народився і виріс у Чикаго, США і здобув ступінь бакалавра в університеті Корнеля, а потім ступінь доктора філософії - в Гарварді.
У 1992 році став відомим на весь світ завдяки своїй книзі "Кінець історії та остання людина".
Був членом ради щодо планування політики Держдепартаменту США. Спеціалізувався на питаннях Близького Сходу, потім – Європи. З 2005 року – у списку глобальних інтелектуалів світу. Нині викладає у Стенфордському університеті.
Фукуяма стежить за подіями в Україні від часів Помаранчевої революції 2004 року. Відвідував Україну у 2013 році – за пару місяців до революції Гідності.
"Українці один раз уже здивували світ своєю жагою до змін у 2004 році, а коли стався провал, вони здивували світ ще раз у 2014 році. У цьому сенсі це величезний потенціал, який тепер потрібно направити на те, щоб змусити чиновників та політиків працювати як єдина політична система", - сказав він в одному з інтерв'ю.
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