Эти фразы никогда не говорите во время расставания: они причиняют еще больше боли

По словам психологов, при расставании не стоит использовать шутливые фразы, обвинять партнера во всех смертных грехах или просто уходить молча, не дав объяснения.

Расставаться с кем-то всегда больно, но при использовании неправильных фраз, эту боль можно сделать в разы сильнее и человек в будущем будет долго приходить в себя.

Не стоит говорить, что ваша карьера важнее или ваш партнер не оправдал ожиданий - это жестоко.

Я не думаю, что это сработает

Вместо этого скажи: "Я ценю время, которое мы провели вместе, но сейчас романтические отношения не лучшее для нас, и я думаю, что нам следует расстаться".

Вы не смогли полюбить другого человека и это нормально. Но избежать болезненного расставания вы можете.

Вам было вместе весело, вам нравилось узнавать этого человека (иначе вы бы не проводили столько времени вместе).

Но важно поблагодарить и сказать, что вы не видите продолжение этого романа и предлагаете завершение, чтобы ваш партнер был счастливее в будущем.

Это не ты, это я

Скажите: "Мне очень понравилось проводить с тобой время, однако сейчас я не в том положении, чтобы заводить отношения. Мне нужно время понять, чего я хочу и мне нужно делать это в одиночку".

Классика среди причин расставания - дело не в тебе, а во мне. Люди порой это воспринимают просто как отговорку.

Брать на себя ответственность, чтобы другой человек не чувствовал себя плохо - это хорошо. Но добавьте к этому контекст и объясните причину. Это не будет смотреться как отговорка.

Я хочу быть с другими людьми

Используйте такую фразу: "Хотя мне нравилось проводить с тобой время, я понял, что не хочу быть в отношениях, и в данный момент меня устраивает независимость. Несправедливо продолжать тянуть тебя за собой, поэтому лучше нам сейчас это закончить".

Важно дать понять человеку, что это не ситуация временно так сложилась, а вы хотите поставить окончательную точку в этих отношениях.

Вы признаете причины, по которым не хотите быть в отношениях и не перекладываете вину на другого человека.

Кроме того, вы избегаете прямой трансляции того, что хотите быть с другими людьми в пользу "желания независимости".

Я люблю тебя, но не влюблен

Попробуйте сказать: "Несмотря на то, что я думаю, что мы очень хорошо ладим, нам следует покончить с этим, так как я думаю, что мы оба были бы намного счастливее порознь или с другими людьми, чем вместе".

Фраза "Я люблю тебя, но не влюблен" может годами звучать в ушах. Она приведет человека, с которым вы разрываете отношения, к ощущению, что этого "недостаточно".

Сосредоточьтесь на том, что вы оба будете счастливее в долгосрочной перспективе, когда встретите нужного человека.

Моя карьера (учеба) для меня важнее, чем ты сейчас

Вместо этого скажите: "В данный момент я много внимания уделяю своей карьере и это то, на чем я хочу сосредоточиться в ближайшем будущем. И, к сожалению, это означает, что я не могу уделять тебе и нашим отношениям того внимания, на которое ты заслуживаешь. Поэтому я думаю, что лучше будет закончить сейчас с этим".

Расставание для того, чтобы сосредоточиться на других вещах в жизни - вполне понятная причина. Но не стоит другому человеку дать понять, что его бросили из-за того, что он менее важен, чем ваша работа.

Мы на разных путях

Скажите: "Мне было с тобой весело, но я чувствую, что мы хотим разных вещей. И было бы лучше закончить с этим прежде, чем все станет очень сложно".

Вы уже явно видите, что хотите в жизни разных вещей и готовы разорвать отношения до того, как они станут неприятными и чувства будут задеты.

У вас может быть не так уж и много общего, и вы ищете совсем разные вещи - вы хотите осесть, а ваш партнер кочевать.

Если вы можете четко признать причины, по которым не считаете себя хорошей парой, это даст вашему партнеру дополнительное объяснение, почему закончить нужно именно сейчас. Не стоит оставлять его с сомнениями.

Когда-нибудь ты сделаешь кого-то по-настоящему счастливым

Попробуйте сказать так: "Как бы мне не нравилось наше знакомство, я не думаю, что нам нужно продолжать видеться. Ты удивительный человек и заслуживаешь настоящего шанса с кем-то, кто сможет тебя оценить".

Эксперты объясняют, что есть разница между смягчением удара и покровительственным отношением. Поэтому не стоит использовать клише для расставания: "Когда-нибудь ты сделаешь кого-то по-настоящему счастливым, но только не меня".

В будущем человек точно найдет более счастливые отношения, но вот такие клише приняты спокойно точно не будут.

Мы никогда не были вместе (парой)

Притворяться, что у вас нет эмоциональных обязательств с другим человеком, чтобы избежать неприятного разговора - это не нормально.

Такая фраза не признает чувство другого человека и причинит ему еще большую боль из-за расставания.

Важно! Нет ничего более жестокого, чем расстаться с кем-то в переписке или смс. Сделайте это лично - вы сможете смягчить удар и не растоптать другого человека своим неуважением.

Признайте собственные причины, почему вы хотите расстаться и сформулируйте красиво. Пусть вступление будет положительным, потом расскажите о причинах и потом дайте понять, что вы тоже чувствуете грусть из-за принятого решения.