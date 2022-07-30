Ці фрази ніколи не кажіть під час розставання: вони завдають ще більше болю

За словами психологів, при розставанні не варто використовувати жартівливі фрази, звинувачувати партнера у всіх смертних гріхах або просто йти мовчки, не давши пояснення.

Розходитися з кимось завжди боляче, але при використанні неправильних фраз, цей біль можна зробити в рази сильніше і людина в майбутньому буде довго приходити до тями.

Не варто говорити, що ваша кар'єра важливіше або ваш партнер не виправдав очікувань - це жорстоко.

Я не думаю, що це буде працювати

Замість цього скажи: "Я ціную час, який ми провели разом, але зараз романтичні стосунки не найкраще для нас, і я думаю, що нам слід розійтися".

Ви не змогли полюбити іншу людину і це нормально. Але уникнути хворобливого розставання ви можете.

Вам було разом весело, вам подобалося впізнавати цю людину (інакше ви б не проводили стільки часу разом).

Але важливо подякувати та сказати, що ви не бачите продовження цього роману і пропонуєте завершення, щоб ваш партнер був щасливішим в майбутньому.

Це не ти, це я

Сказати: "Мені дуже сподобалося проводити з тобою час, проте зараз я не в тому положенні, щоб заводити стосунки. Мені потрібен час зрозуміти, чого я хочу і мені потрібно робити це наодинці".

Класика серед причин розставання - справа не в тобі, а в мені. Люди часом це сприймають просто як відмовку.

Брати на себе відповідальність, щоб інша людина не відчувала себе погано - це добре. Але додайте до цього контекст і поясніть причину. Це не буде виглядати як відмовка.

Я хочу бути з іншими людьми

Використовуйте таку фразу: "Хоча мені подобалося проводити з тобою час, я зрозумів, що не хочу бути у стосунках, і наразі мене влаштовує незалежність. Несправедливо продовжувати тягнути тебе за собою, тому краще нам зараз це закінчити".

Важливо дати зрозуміти людині, що це не ситуація тимчасово так склалася, а ви хочете поставити остаточну крапку в цих відносинах.

Ви визнаєте причини, через які не хочете бути у стосунках і не перекладаєте провину на іншу людину.

Крім того, ви уникаєте прямої трансляції того, що хочете бути з іншими людьми на користь "бажання незалежності".

Я люблю тебе, але не закоханий

Спробуйте сказати: "Попри те, що я думаю, що ми дуже добре ладнаємо, нам слід покінчити з цим, бо я думаю, що ми обидва були б набагато щасливішими окремо або з іншими людьми, ніж разом".

Фраза "Я люблю тебе, але не закоханий" може роками звучати у вухах. Вона призведе людину, з якою ви розриваєте стосунки, до відчуття, що цього "недостатньо".

Зосередьтеся на тому, що ви обидва будете щасливішими в довгостроковій перспективі, коли зустрінете потрібну людину.

Моя кар'єра (навчання) для мене важливіше, ніж ти зараз

Замість цього скажіть: "В цей момент я багато уваги приділяю своїй кар'єрі й це те, на чому я хочу зосередитися в найближчому майбутньому. І, на жаль, це означає, що я не можу приділяти тобі та нашим стосункам тієї уваги, на яку ти заслуговуєш. Тому я думаю, що краще буде закінчити зараз з цим".

Розставання для того, щоб зосередитися на інших речах в житті - цілком зрозуміла причина. Але не варто іншій людині дати зрозуміти, що її кинули через те, що вона менш важлива, ніж ваша робота.

Ми на різних шляхах

Сказати: "Мені було з тобою весело, але я відчуваю, що ми хочемо різних речей. І було б краще закінчити з цим перш ніж все стане дуже складно".

Ви вже явно бачите, що хочете в житті різних речей і готові розірвати стосунки до того, як вони стануть неприємними й почуття будуть зачеплені.

У вас може бути не так вже й багато спільного, і ви шукаєте зовсім різні речі - ви хочете осісти, а ваш партнер кочувати.

Якщо ви можете чітко визнати причини, через які не вважаєте себе хорошою парою, це дасть вашому партнерові додаткове пояснення, чому закінчити потрібно саме зараз. Не варто залишати його з сумнівами.

Коли-небудь ти зробиш когось по-справжньому щасливим

Спробуйте сказати так: "Як би мені не подобалося наше знайомство, я не думаю, що нам потрібно продовжувати бачитися. Ти дивовижна людина і заслуговуєш справжнього шансу з кимось, хто зможе тебе оцінити".

Експерти пояснюють, що є різниця між пом'якшенням удару і заступницьким ставленням. Тому не варто використовувати кліше для розставання: "коли-небудь ти зробиш когось по-справжньому щасливим, але тільки не мене".

В майбутньому людина точно знайде більш щасливі стосунки, але ось такі кліше прийняті спокійно точно не будуть.

Ми ніколи не були разом (парою)

Прикидатися, що у вас немає емоційних зобов'язань з іншою людиною, щоб уникнути неприємної розмови - це не нормально.

Така фраза не визнає почуття іншої людини та заподіє їй ще більший біль через розставання.

Важливо! Немає нічого більш жорстокого, ніж розлучитися з кимось в листуванні або смс. Зробіть це особисто - ви зможете пом'якшити удар і не розтоптати іншу людину своєю неповагою.

Визнайте власні причини, чому ви хочете розлучитися і сформулюйте красиво. Нехай вступ буде позитивним, потім розкажіть про причини й потім дайте зрозуміти, що ви теж відчуваєте смуток через прийняте рішення.