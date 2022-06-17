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Французский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецепт

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 08:02
Французский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецепт Скриншот: Готовим французский яблочный пирог
Автор: Светлана Мащенко

Яблочные пироги - очень простая и в то же время вкусная выпечка. Готовить их просто, а рецептов масса. Предлагаем вам приготовить французский пирог, в котором яблок больше чем теста. Получается он очень нежным.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Leckere Minute.

Ингредиенты на форму 24 см:

  • 4 яйца
  • 100 г сахара
  • щепотка соли
  • ванилин по вкусу
  • 40 г топленого масла + 20 г для заливки
  • 200 мл молока
  • 200 г муки
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 5 больших или 7 средних яблок

Пошаговое приготовление

Смешайте яйца, сахар, соль и ванилин. Добавьте масло, молоко, муку, разрыхлитель и все перемешайте.

Французский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецептФранцузский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецептФранцузский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецепт

Яблоки нарежьте тонкими ломтиками - это важно! Постепенно добавьте в тесто все яблоки. Аккуратно перемешайте, чтобы яблоки не сломались. Убедитесь, что каждый кусочек яблока в кляре.

Французский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецептФранцузский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецепт

Форму для запекания смажьте маслом. Осторожно выложите массу в форму. Залейте 20 г топленого масла.

Французский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецепт

Запекайте в духовке 60 минут при 180 градусах. Готовый пирог Сверху можно присыпать сахарной пудрой.

Французский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецептФранцузский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецепт

Ранее блогер рассказала, как приготовить быстрый яблочный пирог "Три стакана".

Также мы писали, как приготовить пирог "Все по одному стакану".

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