Французский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецепт

Яблочные пироги - очень простая и в то же время вкусная выпечка. Готовить их просто, а рецептов масса. Предлагаем вам приготовить французский пирог, в котором яблок больше чем теста. Получается он очень нежным.

Ингредиенты на форму 24 см:

4 яйца

100 г сахара

щепотка соли

ванилин по вкусу

40 г топленого масла + 20 г для заливки

200 мл молока

200 г муки

2 чайные ложки разрыхлителя

5 больших или 7 средних яблок

Пошаговое приготовление

Смешайте яйца, сахар, соль и ванилин. Добавьте масло, молоко, муку, разрыхлитель и все перемешайте.

Яблоки нарежьте тонкими ломтиками - это важно! Постепенно добавьте в тесто все яблоки. Аккуратно перемешайте, чтобы яблоки не сломались. Убедитесь, что каждый кусочек яблока в кляре.

Форму для запекания смажьте маслом. Осторожно выложите массу в форму. Залейте 20 г топленого масла.

Запекайте в духовке 60 минут при 180 градусах. Готовый пирог Сверху можно присыпать сахарной пудрой.