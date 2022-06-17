ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Французький яблучний пиріг, в якому яблук більше, ніж тіста: простий рецепт

Новость на русском →
П'ятниця 17 червня 2022 08:02
Французький яблучний пиріг, в якому яблук більше, ніж тіста: простий рецепт Скріншот: готуємо французький яблучний пиріг
Автор: Світлана Мащенко

Яблучні пироги - дуже проста і водночас смачна випічка. Готувати їх просто, а рецептів маса. Пропонуємо вам приготувати французький пиріг, в якому яблук більше ніж тіста. Виходить він дуже ніжним.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Leckere Minute.

Інгредієнти на форму 24 см:

  • 4 яйця
  • 100 г цукру
  • щіпка солі
  • ванілін за смаком
  • 40 г топленого масла + 20 г для заливки
  • 200 мл молока
  • 200 г борошна
  • 2 чайні ложки розпушувача
  • 5 великих або 7 середніх яблук

Покрокове приготування

Змішайте яйця, цукор, сіль і ванілін. Додайте масло, молоко, борошно, розпушувач і все перемішайте.

Французький яблучний пиріг, в якому яблук більше, ніж тіста: простий рецептФранцузький яблучний пиріг, в якому яблук більше, ніж тіста: простий рецептФранцузький яблучний пиріг, в якому яблук більше, ніж тіста: простий рецепт

Яблука наріжте тонкими скибочками - це важливо! Поступово додайте в тісто всі яблука. Акуратно перемішайте, щоб яблука не зламалися. Переконайтеся, що кожен шматочок яблука в клярі.

Французький яблучний пиріг, в якому яблук більше, ніж тіста: простий рецептФранцузький яблучний пиріг, в якому яблук більше, ніж тіста: простий рецепт

Форму для запікання змастіть маслом. Обережно викладіть масу в форму. Залийте 20 г топленого масла.

Французький яблучний пиріг, в якому яблук більше, ніж тіста: простий рецепт

Запікайте в духовці 60 хвилин при 180 градусах. Готовий пиріг зверху можна присипати цукровою пудрою.

Французький яблучний пиріг, в якому яблук більше, ніж тіста: простий рецептФранцузький яблучний пиріг, в якому яблук більше, ніж тіста: простий рецепт

Раніше блогер розповіла, як приготувати швидкий яблучний пиріг "Три склянки".

Також ми писали, як приготувати пиріг "Все по одній склянці".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими