Французький філософ емоційно висловився про відмови брати Україну до НАТО і ЄС

Війни в Україні можна було б уникнути, якби країни Заходу вчасно прийняли Україну до НАТО та Євросоюзу. Саме тому, що Україні довгі роки відмовляли у цьому, сталося найгірше - тотальна війна у серці Європи.

Про це заявив французький філософ, письменник, кінорежисер Бернар-Анрі Леві, який кілька місяців провів на війні в Україні, документуючи боротьбу української армії, під час свого виступу на Kyiv Jewish Forum - 2023 .

"Ми не були мудрими. Ми - західні країни, і сьогодні ми платимо за це ціну. Україна платить найвищу ціну", - сказав він.

За його словами, зараз Україна уже де-факто є членом НАТО. "Але не тому, що наші нації захищають Україну, відповідно до статті 5, а тому, що Україна захищає Захід, виступаючи в ролі кордону Європи з нашою зброєю", - додав Бернар-Анрі Леві.

На його думку, європейські країни повинні прискоритися у допомозі Україні, аби надолужити згаяний час. Адже, нагадав Леві, українці вже багато років чітко заявляють, що належать до західного світу.

"На Майдані у 2014 році вони вже казали.

"Ми - європейці. Вони вже говорили, що ми хочемо прийняти європейську конституцію. Вони вже вмирали з європейським прапором на руках. Єдина різниця між тим часом і сьогоднішнім днем полягає в тому, що тоді ми не слухали. Сьогодні ми нарешті послухали. Але так пізно, так пізно. Після стількох смертей ми вирішили прислухатися. Українці кажуть одне й те саме вже десять років. Тепер ми повинні прискоритися, і наздогнати втрачений час", - сказав Леві.

Генеральний директор Американського Єврейського комітету в Європі Сімон Родан-Бензакен, яка взяла участь в обговоренні спільно Леві, наголосила, що захист демократичних цінностей нерозривно зв’язує Україну та ЄС.

"Саме тому Україна буде частиною ЄС, тому що це нерозривно пов'язано не тільки з нашим майбутнім і з самим континентом, але й з самою ідеєю того, хто ми є", - сказала Родан-Бензакен.