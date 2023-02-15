Французский философ эмоционально высказался об отказе брать Украину в НАТО и ЕС
Войны в Украине можно было бы избежать, если бы страны Запада вовремя приняли Украину в НАТО и Евросоюз. Именно потому, что Украине долгие годы отказывали в этом, произошло хуже всего - тотальная война в сердце Европы.
Об этом заявил французский философ, писатель, кинорежиссер Бернар-Анри Леви, несколько месяцев проведший на войне в Украине, документируя борьбу украинской армии, во время своего выступления на Kyiv Jewish Forum - 2023.
"Мы не были мудрыми. Мы - западные страны, и сегодня мы платим за это цену. Украина платит самую высокую цену", - сказал он.
По его словам, сейчас Украина уже де-факто является членом НАТО. "Но не потому, что наши нации защищают Украину, согласно статье 5, а потому, что Украина защищает Запад, выступая в роли границы Европы с нашим оружием", - добавил Бернар-Анри Леви.
По его мнению, европейские страны должны ускориться в помощи Украине, чтобы наверстать упущенное время. Ведь, напомнил Леви, украинцы уже много лет ясно заявляют, что принадлежат к западному миру.
На Майдане в 2014 году они уже говорили.
"Мы - европейцы. Они уже говорили, что мы хотим принять европейскую конституцию. Они уже умирали с европейским флагом на руках. Единственная разница между тем временем и сегодняшним днем заключается в том, что тогда мы не слушали. Сегодня мы наконец-то послушали. Но да так поздно, так поздно. После стольких смертей мы решили прислушаться. Украинцы говорят одно и то же уже десять лет. Теперь мы должны ускориться, и догнать потерянное время", - сказал Леви.
Генеральный директор Американского Еврейского комитета в Европе Симон Родан-Бензакен, принявшая участие в обсуждении совместно с Леви, подчеркнула, что защита демократических ценностей неразрывно связывает Украину и ЕС.
"Именно поэтому Украина будет частью ЕС, потому что это неразрывно связано не только с нашим будущим и самим континентом, но и с самой идеей того, кто мы являемся", - сказала Родан-Бензакен.
Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.
Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.
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