Французский философ эмоционально высказался об отказе брать Украину в НАТО и ЕС

Войны в Украине можно было бы избежать, если бы страны Запада вовремя приняли Украину в НАТО и Евросоюз. Именно потому, что Украине долгие годы отказывали в этом, произошло хуже всего - тотальная война в сердце Европы.

Об этом заявил французский философ, писатель, кинорежиссер Бернар-Анри Леви, несколько месяцев проведший на войне в Украине, документируя борьбу украинской армии, во время своего выступления на Kyiv Jewish Forum - 2023 .

"Мы не были мудрыми. Мы - западные страны, и сегодня мы платим за это цену. Украина платит самую высокую цену", - сказал он.

По его словам, сейчас Украина уже де-факто является членом НАТО. "Но не потому, что наши нации защищают Украину, согласно статье 5, а потому, что Украина защищает Запад, выступая в роли границы Европы с нашим оружием", - добавил Бернар-Анри Леви.

По его мнению, европейские страны должны ускориться в помощи Украине, чтобы наверстать упущенное время. Ведь, напомнил Леви, украинцы уже много лет ясно заявляют, что принадлежат к западному миру.

На Майдане в 2014 году они уже говорили.

"Мы - европейцы. Они уже говорили, что мы хотим принять европейскую конституцию. Они уже умирали с европейским флагом на руках. Единственная разница между тем временем и сегодняшним днем заключается в том, что тогда мы не слушали. Сегодня мы наконец-то послушали. Но да так поздно, так поздно. После стольких смертей мы решили прислушаться. Украинцы говорят одно и то же уже десять лет. Теперь мы должны ускориться, и догнать потерянное время", - сказал Леви.

Генеральный директор Американского Еврейского комитета в Европе Симон Родан-Бензакен, принявшая участие в обсуждении совместно с Леви, подчеркнула, что защита демократических ценностей неразрывно связывает Украину и ЕС.

"Именно поэтому Украина будет частью ЕС, потому что это неразрывно связано не только с нашим будущим и самим континентом, но и с самой идеей того, кто мы являемся", - сказала Родан-Бензакен.