Этот француз говорит на украинском лучше многих из нас и мечтает стать учителем во Львове (видео)

Первый полнометражный украинский фильм об образовании набрал уже более миллиона просмотров на YouTube. В частности в ленте рассказывается история о французском юноше из Льва, который хочет жить и работать в Украине, а нашим языком владеет лучше, чем многие из украинцев.

Что думает и говорит об Украине герой ленты "2045: Новая национальная идея" режиссера Михаила Бно-Айрияна - смотрите ниже в нашем материале.

Алекси Одоне говорит, что переехал в Украину навсегда в декабре 2020-го, сейчас он живет во Львове.

"Моя мечта за эти три года - жить в Украине. Сразу, когда я попал в Украину, когда я шел на украинской земле, я чувствовал себя своим, дома. Не в плохом смысле, что мне все дозволено, а в смысле, что я могу быть наконец собой и в совершенно новом пространстве, и быть кем-то", - объясняет причины своего решения парень.

Юноша говорит, что Украину по-разному воспринимают на его родине. В частности, его родители были против такого решения. Алекси утверждает, что они просто не знают Украину, поэтому и относятся к ней, как к чему-то неизвестному, с чем надо быть осмотрительнее и осторожнее.

Об Украине надо заявлять

Алекси говорит, что изменить мнение мира об Украине можно - надо о ней говорить за рубежом.

"О настоящей Украине, которую я обожаю, которую я знаю. Это самая большая страна Европы, я был удивлен этим фактом, потому что я этого не знал", - делится парень и добавляет, что мечтает стать учителем французского языка в Украине.

Сейчас Алекси уже пробует себя на этом поприще. Он репетитор онлайн - учит украинцев французскому. И он готов работать учителем в государственной школе за зарплату в 10 тысяч гривен. Говорит, что ему хватит.

А еще у Алекси Одоне есть невеста-украинка, которая родом из Крыма, а учится во Львовском университете.

Француз Алекси Одоне читает стихи Тараса Шевченко Это Алекси Одоне-француз из Львова, который поразил нас до самого сердца он говорит на украинском лучше, чем некоторые из украинцев Алекси декламирует Шевченко и Сосюру. Обожает Украину и мечтает быть здесь учителем! Алекси готов работать даже в государственной школе! И ищет работу в школе! Приглашайте, пока свободный кому-то посчастливится учить французский с настоящим носителем языка а еще он рассказал, почему и за что так полюбил Украину Давайте сделаем его историю известной в стране. Подробнее - в нашем фильме "2045:Новая национальная идея" https://youtu.be/8-cf0anU0aE #7фільмівБноАйріяна #2045:Новая национальная идея Posted by Михаил Бно-Айриян on Thursday, August 19, 2021

Полную версию фильма можно увидеть по ссылке.