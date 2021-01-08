Во Франции археологи обнаружили древний некрополь, которому более 4 тысяч лет

В Бретани, Франция, был обнаружен погребальный комплекс из 50 гробниц бронзового века. Большинство захоронений датированы периодом с 2000 до 1600 до нашей эры.

Как сообщается на сайте The History Blog, погребальный комплекс нашли во время раскопок на месте будущего строительства в муниципалитете Плугонвелен. Ранее сотрудники Национального института археологических исследований уже находили в этой местности древние могилы.

Во время раскопок археологи нашли 55 захоронений. Среди них есть гробницы, деревянные гробницы, пирамиды из камней, каменные гробницы с крышками из плит. Также было найдено одно захоронение в кувшине и по мнению историков, таким способом могли похоронить младенца.

Еще одна отличительная черта погребального комплекса – гробницы чередуются с пустыми местами, и историки предполагают, что там находился упорядоченный некрополь, в которым хоронили людей с родственными или общинными связями.

Все гробницы находятся в хорошем состоянии и камни для него добывали в данной местности. Содержимое могил за несколько тысяч лет превратилась в прах и останки скелета были обнаружены только в одной из каменных гробниц. Под гробницами нашли слой морского песка, который вероятно использовали с ритуальными целями.

Во Франции обнаружили древний некрополь (Фото: thehistoryblog.com)

Установить более точные даты захоронения будет сложно, так как погребальные принадлежности не сохранились. Археологи будут сравнивать расположение и типологию захоронений с другими некрополями бронзового века, а также на анализ ДНК будут переданы найденные останки.

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