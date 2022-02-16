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Фотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлось

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 11:38
Фотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлось Издание The New York Times посвятило фоторепортаж Украине (фото: Brendan Hoffman / коллаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярное американское издание The New York Times показало яркий фоторепортаж о том, как живут украинцы на фоне возможного полномасштабного вторжения России на нашу территорию.

Для проекта, опубликованного в Instagram, издание выбрало фотографии известного фотографа-документалиста Брендана Хоффмана.

"The New York Times отправилась в путешествие, чтобы показать, что значит быть украинцем в момент национальной опасности", - говорится в подписи к фотографиям.

Журналисты отмечают, что, пройдя 560 миль вдоль Днепра, посетив Киев, Черкассы, Днипро, Запорожье и Херсон, они увидели, что везде украинцы "объединены чувством общей борьбы".

Вот так увидели украинцев сегодня NYT и Хоффман:

Фотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлось

Украина в объективе Брендана Хоффмана из The New York Times (фото: instagram.com/nytimes)

Заметим, что и в этот раз не обошлось без небольшого скандала.

Дело в том, что в подводке к фотопроекту The New York Times назвали главную реку Украины на русский манер - Dnieper.

Это вызвало возмущение у фолловеров издания.

"What is Dnieper? Did you mean Dnipro?", "Not Dnieper. Dnipro", - пишут SMM-никам NYT пользователи.

Однако публикацию никто не исправляет. По крайней мере, пока.

Вместе с тем, предлагаем вам еще несколько ярких фотографий из Instagram Брендана, на которых показано, как и чем живут сегодня военные ВСУ.

Фотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлосьФотопроект The New York Times о том, как живут украинцы на фоне агрессии РФ. Без скандала не обошлось

Военные ВСУ на фотографиях Брендана Хоффмана (фото: instagram.com/hoffmanbrendan)

Напомним, что украинские артисты массово вступают в ряды ВСУ.

Также читайте о том, как Алина Паш отреагировала на возможную угрозу вторжения России в Украину.

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