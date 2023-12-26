Фотографія з України стала світлиною року ЮНІСЕФ

Світлина, яка була зроблена в Україні, перемогла на конкурсі "Фотографія року Дитячого фонду ООН". На ній зображені українські дітлахи, що біжать по квітучому полю, а на фоні здіймається дим від обстрілів.

Що відомо про цю фотографію та як вона виглядає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення ЮНІСЕФ.

Фото польського фотографа Патрика Ярача символізує світло дитячої стійкості та радості, що пробивається крізь темряву глобальних воєн, конфліктів і катастроф.

Польський фотограф та режисер-документаліст Патрік Ярач документує події на місці з початку війни в Україні. Він зафіксував зворушливі моменти, подібні до тих, що на переможній фотографії: у супроводі друзів п'ятирічна Аліна тренується кататися на велосипеді.

Момент безтурботності під чорними хмарами загибелі на лузі на Рівненщині на північному заході України. Напередодні увечері дрон підпалив тут нафтосховище.

У цьому випадку просто нафтобаза, ні вдома, ні лікарні, ні школи. Не кожен день і не скрізь з лютого 2022 року війна у великій Україні була настільки, щоб могла повністю погасити світло українських дітей. Польський фотограф Патрік Ярач вказує це на цьому знімку. Але водночас у своїй доповіді він звертається до травм дитячої психіки.

"Фотографія 2023 року ЮНІСЕФ показує момент безтурботності під чорними хмарами війни на лузі на північному заході України. У супроводі друзів п’ятирічна Аліна тренується їздити на велосипеді. Напередодні ввечері безпілотник підпалив нафтобазу", - говориться у повідомленні.

Патронеса ЮНІСЕФ Ельке Бюденбендер на церемонії нагородження в Берліні наголосила, що в оточенні поганих новин ми зобов'язані зробити все можливе для дітей у всьому світі, щоб разом працювати над тим, щоб приносити добрі новини та перетворювати нестабільні ситуації на прийнятні. І щоб діти скрізь могли зростати в мирі та гідності.

"Саме такі діти, як п’ятирічна Аліна та її друзі, дають нам надію і змушують нас з оптимізмом дивитися в майбутнє", - додала вона.

Фото: Патрик Ярач