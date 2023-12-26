Фотография из Украины стала победителем конкурса ЮНИСЕФ

Фотография, которая была сделана в Украине, победила на конкурсе "Фотография года Детского фонда ООН". На ней изображены украинские дети, бегущие по цветущему полю, а на фоне вздымается дым от обстрелов.

Что известно об этой фотографии и как она выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение ЮНИСЕФ.

Фото польского фотографа Патрика Ярача символизирует свет детской стойкости и радости, пробивающийся сквозь темноту глобальных войн, конфликтов и катастроф.

Польский фотограф и режиссер-документалист Патрик Ярач документирует события на месте с начала войны в Украине. Он зафиксировал трогательные моменты, подобные тем, что на победной фотографии: в сопровождении друзей пятилетняя Алина тренируется кататься на велосипеде.

Момент безмятежности под черными облаками гибели на лугу в Ровенской области на северо-западе Украины. Накануне вечером дрон поджег здесь нефтехранилище.

В этом случае просто нефтебаза, ни дома, ни больницы, ни школы. Не каждый день и не везде с февраля 2022 года война в великой Украине была настолько, чтобы могла полностью погасить свет украинских детей. Польский фотограф Патрик Ярач показывает это на этом снимке. Но в своем докладе он обращается к травмам детской психики.

"Фотография 2023 года ЮНИСЕФ показывает момент безмятежности под черными облаками войны на лугу на северо-западе Украины. В сопровождении друзей пятилетняя Алина тренируется ездить на велосипеде. Накануне вечером беспилотник поджег нефтебазу", - говорится в сообщении.

Патронесса ЮНИСЕФ Эльке Бюденбендер на церемонии награждения в Берлине подчеркнула, что в окружении плохих новостей мы обязаны сделать все возможное для детей во всем мире, чтобы вместе работать над тем, чтобы приносить хорошие новости и превращать нестабильные ситуации в приемлемые. И чтобы дети везде могли расти в мире и достоинстве.

"Именно такие дети, как пятилетняя Алина и ее друзья, дают нам надежду и заставляют нас с оптимизмом смотреть в будущее", - добавила она.

Фото: Патрик Ярач