Фото з їдальні Ради знову усіх розгнівало. Порівнюємо ціни у інших закладах харчування

Які є страви та скільки вони коштують

У їдальні Верховної Ради можна скуштувати філе хека за ціною 120 грн за 100 г або порцію сьомги в 100 г за 224 грн.

На гарнір до основних страв депутатам пропонують баклажани-гриль 100 г за 60 грн, перець-гриль 100 г за 100 грн, кабачки тушковані з помідорами - за 150 г 92 грн. Є і звичайний рис - 150 г за 32 грн або картопляне пюре - 150 г за 34 грн.

Варто відзначити, що авторка фото, народний депутат Вікторія Сюмар, незадоволена цінами на овочі у столовій.

Страви з меню їдальні Верховної Ради (фото: facebook.com/vsiumar)

"Це ціни з парламентської столовки. Баклажани - 600 грн за кг (на ринку купую по 30 максимум). Перець - 1000 грн кг (на ринку 70 грн), кабачки - 600 грн. Просто тотальний "кінець епохи бідності", - пише депутатка.

У коментарях справедливо зауважили, що зовсім недавно суспільство обурювалося через те, що у столовій Ради дуже дешеві страви.

А Вікторія Сюмар додала, що колись у ці столові бігали, бо там були дешеві страви, а зараз "на Липський ресторани дешевші".

Чи справді страви у кафе та ресторанах дешевші?

По сусідству з Верховною Радою, на вулиці Липський, 10, є кафе "Гарант". У ньому, до речі, дуже часто можна побачити українських політиків. А ще там святкують різні дати.

Звісно, ресторанне меню має вибір набагато більше, ніж у їдальні Верховної Ради. Наприклад, за 200 г пельменів зі свинини треба віддати 155 грн. А за вареники з картоплею чи капустою - 120 грн за порцію у 250 г.

Звичайні відварені сосиски з гірчицею обійдуться у 85 грн - це за порцію 75 г. А ще можна з'їсти бутерброд з твердим сиром - за 70 грн.

Меню з кафе "Гарант" (скриншот)

На В'ячеслава Липинського є кафе "Липа" й це теж - зовсім поруч з Верховною Радою. Але і там є цікаве меню.

Наприклад, картопляне пюре з мітболами у томатному соусі - 230 грн за порцію. Тарілка окрошки - 165 грн, сирний суп - 150 грн, а батат фрі з пармезаном - 200 грн.

Порція пюре чи молодої картопельки - 100 грн. А можна і равіолі з крем-сиром та шпинатом поїсти - за 250 грн.

Меню з кафе "Липа" (скриншот)

Ну або ще пройтися до вулиці Мечнікова, де у кафе можна з'їсти тост з авокадо за 265 грн чи млинці з жульєном за 180 грн.

Ну і наостанок, ми порівняли ціни у "Пузатій хаті". Картопля пюре по-домашньому обійдеться у 40 грн за порцію. Стільки ж буде коштувати запечена картопля, гречка та рис з овочами.

Рибна парова котлетка обійдеться у 60 грн, а "по-київськи" - 72 грн. Ще можна з'їсти мусаку за 130 грн або порцію вареників за 54 грн. Тарілка борщу - 42 грн.

Меню з "Пузатої хати"