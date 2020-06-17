Фото українця спровокувало "расистський" скандал у Новій Зеландії

У Новій Зеландії почався скандал через фото українського фотографа (колаж: РБК-Україна)

У Новій Зеландії стався "расистський" скандал через фото українця

Віце-прем'єр-міністр Нової Зеландії Пітерс Вінстон, який займає свою посаду з 2017 року, потрапив у гучний скандал. Річ у тім, що політика звинуватили в расизмі. Приводом для скандалу стало фото з протестів у США, зроблене українцем.

Вінстон розмістив в Twitter фотографію, але не помітив, що на ній демонстранти несуть плакати з використанням не зовсім толерантних висловлювань. На наступний день він видалив це фото, проте ЗМІ встигли зробити скріни. Про це повідомляє "zaholovok.com.ua".

Новозеландські видання активно обговорюють цю ситуацію, і називають випадок "ще однією помилкою Пітерса". Варто зазначити, що до цього політика звинувачували в нацизмі і нетерпимості.

Цікаво, що автором фото є відомий фотограф з Ужгорода Володимир Твердохліб, який зараз знаходиться в гущі подій в США і робить фоторепортажі з місцевих протестів. Очевидно, фото для ілюстрації твіту прес-служба політика придбала в одному з агентств, яке розміщує роботи фотографа.

Нагадаємо, українську реперку Alyona Alyona звинуватили в расизмі після того, як вона зробила пост в соцмережі, в якому звернулась до українців і сказала, що людям потрібно звертати більше уваги на свою країну, а не США.

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Автор: Роман Мирончук