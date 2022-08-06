Ее фото со спасенными собаками облетело мир: волонтер Настя Тихая поделилась своей историей

"Мы эвакуировались из Ирпеня со всем нашим убежищем. На этой фотографии я стою с 19 собаками. Они растаскивают меня в разные стороны, потому что фотограф не дает мне пройти. А гордо поднятая голова - это я с ним ссорюсь, говорю: "Дай пройти", - вспоминает Настя.

У Насти и Артура есть миниприют, передержка для больных животных с психическими особенностями и физическими недостатками. Эвакуировали всех.

Помогла волонтер, с которой они долго работали: нашла, где всем остановиться и организовала машину. На пути из города поддерживали другие люди: кто-то тащил тележку из супермаркета с котами, кто-то вел собак. Чтобы добраться до транспорта, они шли пешком почти три часа.

Потом Настя и Артур неоднократно возвращались, чтобы спасать животных. За день до освобождения Ирпеня попали под минометный обстрел - к счастью, остались живы. Сейчас супруги забирает собак из горячих точек: Харькова, Николаева, есть животные из Мариуполя. Многих удается устроить: если в первый месяц войны люди паниковали и выбрасывали животных, сейчас, наоборот, охотно берут из приютов.

Тот же самый снимок, сделанный на пути через разрушенный мост, сыграл важную роль в судьбах собак с фото. "Эта фотография помогла животным, их начали разбирать. Все они теперь живут за границей. Собаки жили все это время в Украине и никому не были нужны. Благодаря фото их заметили, и они уехали в семьи", - делится Настя.

Свою историю Настя тихая доверила музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже более 30 000 историй.

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