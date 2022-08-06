Її фото з врятованими собаками облетіло світ: волонтерка Настя Тиха поділилася своєю історією

"Ми евакуювалися з Ірпеня з усім нашим притулком. На цій фотографії я стою з 19 собаками. Вони розтягують мене в різні боки, бо фотограф не дає мені пройти. А гордо піднята голова - це я з ним сварюся, кажу: "Дай пройти", - згадує Настя.

У Насті та Артура є мініпритулок, перетримка для хворих тварин із психічними особливостями та фізичними вадами. Евакуювали всіх.

Допомогла волонтерка, з якою вони довго працювали: знайшла, де усім зупинитися та організувала машину. На шляху з міста підтримували інші люди: хтось тягнув візок із супермаркету з котами, хтось вів собак. Щоби дістатися транспорту, вони йшли пішки майже три години.

Потім Настя та Артур неодноразово поверталися, щоби рятувати тварин. За день до звільнення Ірпеня потрапили під мінометний обстріл - на щастя, залишилися живі. Наразі подружжя забирає собак із гарячих точок: Харкова, Миколаєва, є тварини з Маріуполя. Багатьох вдається влаштувати: якщо у перший місяць війни люди панікували та викидали тварин, наразі, навпаки, охоче беруть з притулків.

Той самий знімок, зроблений на шляху через зруйнований міст, зіграв важливу роль у долях собак з фото."Ця фотографія допомогла тваринам, їх почали розбирати. Усі вони тепер мешкають за кордоном. Собаки жили весь цей час в Україні й нікому не були потрібні. Завдяки фото їх помітили, і вони поїхали в родини", - ділиться Настя.

Свою історію Настя Тиха довірила музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 30 000 історій.

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