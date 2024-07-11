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Меттью МакКонахі показався з запухлим обличчям та налякав мережу. Що сталося з актором

Метью МакКонахі (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)
Автор: Катерина Зелінська

Голлівудський актор Метью МакКонахі сильно здивував фанів. Він показав моторошне фото, на якому важко не помітити серйозний набряк на його обличчі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки.

54-річний актор поділився фотографією, на якій видно його помітно набряклу праву сторону обличчя. Його око опухло, а щока добряче надулася, в порівнянні з іншою стороною.

"Бджолиний набряк", - підписав він фото, маючи на увазі те, що його вжалили.

Метью МакКонахі вжалила бджола (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)

Хтось з прихильників актора був стурбований його станом, а хтось відреагував жартуючи. Ось деякі з коментарів допису: 

  • Що сталося, пане? Ваше "зелене світло" треба завжди вмикати. Будь ласка, подбайте про себе, ви -  наш приклад для наслідування.

  • Яким був мед на смак? 

  • Чорт, він все ще красивіший за мене.

  • Йой! Накладіть трохи льоду!

  • Серйозно, ми сподіваємося, що з вами все гаразд

  • Запиши собі: коли бджола сердиться, то вже занадто пізно.

Що відомо про Метью МакКонахі

Метью МакКонахі - американський актор, продюсер, режисер і сценарист. Він народився 4 листопада 1969 року в місті Ювалде, штат Техас. Артист розпочав свою акторську кар'єру в 1990-х роках, з'являючись у телешоу та фільмах.

Метью МакКонахі (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)

Його проривна роль сталася з ним у 1993 році у фільмі "Ошелешений і збентежений". З того часу він зіграв у багатьох успішних стрічках, серед яких "Лінкольн для адвоката", "Інтерстеллар", "Джентльмени" тощо.

У 2014 році він став лауреатом премії "Оскар" за кращу чоловічу роль першого плану у фільмі "Далласький клуб покупців". 

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