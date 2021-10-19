Ці фото з ковід-лікарні Харкова змусять вас переглянути ставлення до вакцинації
Коронавірус в Україні щодня вбиває все більше і більше людей. У деяких містах країни, наприклад, у Харкові, ситуація одна з найгірших. У лікарнях не встигають доставляти додаткові ліжка для хворих на COVID-19.
Щобільше, у місцевих медзакладах зайняті майже усі точки централізованої подачі кисню. І переважно вони "забиті" пацієнтами похилого віку, які не вакцинувалися від коронавірусу жодною з вакцин хоча б один раз…
Тому сьогодні питання "вакцинація або реанімація" вже є далеко не риторичним.
Зараз Styler пропонує вам подивитися найсвіжіші фото з однієї ковід-лікарні Харкова, зроблені фотографом UNICEF Євгеном Малолєткою, щоб оцінити масштаби небезпеки розповсюдження коронавірусу і його впливу на здоров'я.
Можливо, ці світлини змусять вас змінити свою думку щодо щеплення від COVID.
У Харкові лікарні переповнені хворими на COVID-19 пацієнтами (фото: UNICEF / Євген Малолєтка)
Додамо, що згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, ризик померти у невакцинованих людей у 11 разів вищий, ніж у людей, які отримали дві дози вакцини Moderna, Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca чи Johnson & Johnson.
А ризик захворіти на COVID-19 - у шість разів вищий у невакцинованих, у порівнянні з тими, хто вакцинувався двічі.