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Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!

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Маріуполь, Вівторок 10 травня 2022 18:05
Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ! Колаж РБК-Україна: Поранені військові на Азовсталі
Автор: Світлана Мащенко

На металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі наразі перебувають близько тисячі українських військових, серед них сотня поранених. Вони - в жахливих умовах і потребують термінової евакуації.

Про це повідомили в Telegram полку Азов.

На кадрах українські захисники, які отримали тяжкі поранення. У деяких відсутні верхні та нижні кінцівки. Вони потребують належного догляду, якого заслуговують.

Зараз вони в повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними нестерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!

"Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей", - заявили азовці.

Ці фото, ці умови має бачити увесь цивілізований світ. На моторошних кадрах - захисники Маріуполя.

Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!

"Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд", - йдеться в повідомленні.

Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!

Фото: t.me/polkazov

Як можуть евакуювати поранених військових

Наразі влада докладає зусиль для евакуації поранених українських військових і медиків за процедурою "екстракшн".

Екстракшн (extraction) - це процедура швидкого виведення військових або цивільних з місця ведення бойових дій в безпечне місце із залученням третьої нейтральної сторони і підтримки представників міжнародного співтовариства.

Наразі відомо, що на металургійному заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, знаходяться понад 1 тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Раніше ми писали, що Ілля Самойленко з "Азова" воює з титановим протезом замість руки.

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