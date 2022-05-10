Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!

На металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі наразі перебувають близько тисячі українських військових, серед них сотня поранених. Вони - в жахливих умовах і потребують термінової евакуації.

Про це повідомили в Telegram полку Азов.

На кадрах українські захисники, які отримали тяжкі поранення. У деяких відсутні верхні та нижні кінцівки. Вони потребують належного догляду, якого заслуговують.

Зараз вони в повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними нестерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

"Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей", - заявили азовці.

Ці фото, ці умови має бачити увесь цивілізований світ. На моторошних кадрах - захисники Маріуполя.

"Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд", - йдеться в повідомленні.

Фото: t.me/polkazov

Як можуть евакуювати поранених військових

Наразі влада докладає зусиль для евакуації поранених українських військових і медиків за процедурою "екстракшн".

Екстракшн (extraction) - це процедура швидкого виведення військових або цивільних з місця ведення бойових дій в безпечне місце із залученням третьої нейтральної сторони і підтримки представників міжнародного співтовариства.