Ці фото скалічених українських захисників на Азовсталі має побачити увесь світ!
На металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі наразі перебувають близько тисячі українських військових, серед них сотня поранених. Вони - в жахливих умовах і потребують термінової евакуації.
Про це повідомили в Telegram полку Азов.
На кадрах українські захисники, які отримали тяжкі поранення. У деяких відсутні верхні та нижні кінцівки. Вони потребують належного догляду, якого заслуговують.
Зараз вони в повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними нестерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.
"Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей", - заявили азовці.
Ці фото, ці умови має бачити увесь цивілізований світ. На моторошних кадрах - захисники Маріуполя.
"Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд", - йдеться в повідомленні.
Фото: t.me/polkazov
Як можуть евакуювати поранених військових
Наразі влада докладає зусиль для евакуації поранених українських військових і медиків за процедурою "екстракшн".
Екстракшн (extraction) - це процедура швидкого виведення військових або цивільних з місця ведення бойових дій в безпечне місце із залученням третьої нейтральної сторони і підтримки представників міжнародного співтовариства.
Наразі відомо, що на металургійному заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, знаходяться понад 1 тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.
Раніше ми писали, що Ілля Самойленко з "Азова" воює з титановим протезом замість руки.