Формула дуже проста. Названий основний "друг" і "ворог" схуднення

Багато хто з нас мріє скинути зайву вагу і не знає, як це зробити. Насправді є формула схуднення, головне – дотримуватись її.

Про головного ворога та друга схуднення розповів експерт з харчування та тренер Віктор Мандзяк.

Як схуднути без проблем

За словами експерта, білок – це "еліксир схуднення".

Основний ворог схуднення – це голод, а основний друг – це ситість. Якщо людина сита - вона не з'їдатиме зайвого і навпаки.

Що робить білок:

він береже м'язи

витрачає багато енергії на своє перетравлення та засвоєння;

викликає відчуття ситості.

Пам'ятайте, що білок – це не м'ясо, як деякі люди вважають, білок – це макронутрієнт, якого багато в м'ясі, рибі, молочних продуктах, бобових та яйцях.

Як білок викликає ситість?

Після вживання людиною білок потрапляє у шлунок. Враховуючи, що м'ясо перед вживанням пройшло термічну обробку, воно десь на 30% складається з білка, решта практично вода, що швидко залишає шлунок, перетікаючи в кишечник, де і всмоктується.

А білок залишається надовго у шлунку, там він набухає, денатурується та частково гідролізується. Наповнений їжею шлунок сигналізує мозку про калорії, що є в ньому, так виходить ситість. Далі білок також потрапляє в кишечник, де остаточно розщеплюється до мономерів – амінокислот.

Коли в кишечнику з'являються амінокислоти, вивільняються гормони ситості – глюкозозалежний інсуліноподібний поліпептид, глюкагоноподібний поліпептид та холецистокінін. Вони всмоктуються в кров, дістаються мозку, знаходять там вентромедіальний гіпоталамус (центр ситості), який і активують.



Щобільше, холецистокінін пригнічує вироблення єдиного периферичного гормону голоду – греліну.

Ідеальна дієта має бути багатою білками. Тренер рекомендує вживати 1,5 г білка на кілограм ваги. Не забувайте, що білок є в багатьох продуктах: хліб, гречка, рис, кукурудза, вівсянка. Ці та багато інших продуктів включають протеїн, який теж потрібно враховувати.