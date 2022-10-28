Формула очень простая. Назван основной "друг" и "враг" похудения

Многие из нас мечтают сбросить лишний вес и не знают, как это сделать. На самом деле есть формула похудения, главное - придерживаться ее.

О главном враге и друге похудения рассказал эксперт по питанию и тренер Виктор Мандзяк.

Как похудеть бе труда

По словам эксперта, белок - это "эликсир похудения".

Основной враг похудения – это голод, а основной друг – это сытость. Если человек сыт - он не будет съедать лишнего и наоборот.

Что делает белок:

он бережет мышцы

тратит много энергии на свое переваривание и усвоение;

вызывает ощущение сытости.

Помните, что белок – это не мясо, как некоторые люди полагают, белок – это макронутриент, которого много в мясе, рыбе, молочных продуктах, бобовых и яйцах.

Как же белок вызывает сытость?

После употребления человеком белок попадает в желудок. Учитывая, что мясо перед употреблением прошло термическую обработку, оно где-то на 30% состоит из белка, все остальное практически вода, быстро покидающая желудок, перетекая в кишечник, где и всасывается.

А белок остается надолго в желудке, там он набухает, денатурируется и частично гидролизуется. Наполненный едой желудок сигнализирует мозгу об имеющихся в нем калориях, так получается сытость. Далее белок тоже попадает в кишечник, где окончательно расщепляется до мономеров – аминокислот.

Когда в кишечнике появляются аминокислоты, высвобождаются гормоны сытости – глюкозозависимый инсулиноподобный полипептид, глюкагонообразный полипептид и холецистокинин. Они всасываются в кровь, добираются до мозга, находят там вентромедиальный гипоталамус (центр сытости), который и активируют.



Более того, холецистокинин угнетает выработку единого периферического гормона голода – грелина.

Идеальная диета должна быть бгатой белками. Тренер рекомендует употреблять 1,5 граммов белка на килограмм веса. Не забывайте, что белок есть очень во многих продуктах: хлеб, гречка, рис, кукуруза, овсянка. Эти и многие другие продукты включают в себя протеин, который тоже нужно учитывать.