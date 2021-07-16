Форму всех футболистов УПЛ теперь украсят лозунги "Слава Украине! Героям слава!"
Украинская Премьер-лига утвердила новое правило к форме футболистов, и теперь с нового сезона на всех матчах УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка на футболках команд должна быть эмблема УАФ с картой страны, а также лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава".
Об этом говорится в регламенте Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2021/22.
Как говорится в пункте 17 статьи 14 раздела II регламента, во время проведения матчей на футболке спереди между лого клуба и производителя экипировки должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальными лозунгами, утвержденными Исполнительным комитетом УАФ. Такая эмблема изготавливается и предоставляется УАФ и является обязательной для использования клубами.
Как известно, на большом лого Украинской ассоциации футбола изображена карта Украины в пределах государственных границ, включая временно оккупированные территории, в том числе Крым, и слоган "Слава Украине! Героям слава", который теперь является официальным слоганом УАФ.
фото: скрин upl.ua
Напомним, что чемпионат Украины по футболу стартует уже через неделю.
Также сообщалось, что в Украине пересмотрели нормы по заполняемости стадионов - согласно новому временному медицинскому протоколу, в Украине разрешено заполнять стадионы во время футбольных матчей на 66%, и это касается регионов, которые не находятся в красной зоне.
Добавим также, что украинская олимпийская сборная представила новую форму, которая будет видна в темноте.