Форму всех футболистов УПЛ теперь украсят лозунги "Слава Украине! Героям слава!"

Украинская Премьер-лига утвердила новое правило к форме футболистов, и теперь с нового сезона на всех матчах УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка на футболках команд должна быть эмблема УАФ с картой страны, а также лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава".

Об этом говорится в регламенте Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2021/22.

Как говорится в пункте 17 статьи 14 раздела II регламента, во время проведения матчей на футболке спереди между лого клуба и производителя экипировки должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальными лозунгами, утвержденными Исполнительным комитетом УАФ. Такая эмблема изготавливается и предоставляется УАФ и является обязательной для использования клубами.

Как известно, на большом лого Украинской ассоциации футбола изображена карта Украины в пределах государственных границ, включая временно оккупированные территории, в том числе Крым, и слоган "Слава Украине! Героям слава", который теперь является официальным слоганом УАФ.

фото: скрин upl.ua

Напомним, что чемпионат Украины по футболу стартует уже через неделю.