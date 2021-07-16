ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Форму всех футболистов УПЛ теперь украсят лозунги "Слава Украине! Героям слава!"

Новина українською →
Пятница 16 июля 2021 16:35
Форму всех футболистов УПЛ теперь украсят лозунги "Слава Украине! Героям слава!" Коллаж РБК-Украина: клубы УПЛ нанесут на форму игроков лого УАФ с лозунгом "Героям слава!" и картой Украины
Автор: Владимир Костырин

Украинская Премьер-лига утвердила новое правило к форме футболистов, и теперь с нового сезона на всех матчах УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка на футболках команд должна быть эмблема УАФ с картой страны, а также лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава".

Об этом говорится в регламенте Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2021/22.

Как говорится в пункте 17 статьи 14 раздела II регламента, во время проведения матчей на футболке спереди между лого клуба и производителя экипировки должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальными лозунгами, утвержденными Исполнительным комитетом УАФ. Такая эмблема изготавливается и предоставляется УАФ и является обязательной для использования клубами.

Как известно, на большом лого Украинской ассоциации футбола изображена карта Украины в пределах государственных границ, включая временно оккупированные территории, в том числе Крым, и слоган "Слава Украине! Героям слава", который теперь является официальным слоганом УАФ.

Форму всех футболистов УПЛ теперь украсят лозунги &quot;Слава Украине! Героям слава!&quot;Форму всех футболистов УПЛ теперь украсят лозунги &quot;Слава Украине! Героям слава!&quot;

фото: скрин upl.ua

Напомним, что чемпионат Украины по футболу стартует уже через неделю.

Также сообщалось, что в Украине пересмотрели нормы по заполняемости стадионов - согласно новому временному медицинскому протоколу, в Украине разрешено заполнять стадионы во время футбольных матчей на 66%, и это касается регионов, которые не находятся в красной зоне.

Добавим также, что украинская олимпийская сборная представила новую форму, которая будет видна в темноте.

Читайте РБК-Украина в Google News
спорт форма УПЛ Футбол
LITE
16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины
16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины