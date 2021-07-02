Патриотические футболки сборной Украины - уже дефицит. Их раскупили мгновенно

Форма сборной Украины по футболу , которая оказалась в центре скандала перед Евро 2020, была раскуплена в магазинах почти мгновенно. Сейчас футболки в дефиците и уже начали появляться подделки.

Форма украинских футболистов стала популярной не только из-за успехов сборной на Евро 2020, а и благодаря скандалу с Россией, которой очень не понравились надписи на футболках. Формулировку "Слава Украине-Героям Слава!" назвали политической и пришлось часть надписей с формы скрыть. Кроме того, на футболки нанесена карта Украины полностью – вместе с оккупированным Крымом. И это тоже разозлило россиян.

В сети уже появились объявления о продаже футболок сборной Украины, но официальные представители компании предупреждают, что это могут быть подделки. Некоторые из этих футболок – модели предыдущих сезонов, на которые просто добавили карту и логотип. Стоит отметить, что цены колеблются от 800 гривен до полутора тысяч.

Как отличить настоящую футболку от подделки

Официальный партнер, который занимается производством формы – компания Joma. Этот логотип должен присутствовать на нескольких элементах футболки – в правом верхнем углу, на спине с изнанки и слева внизу – на бирке. На оригинальной футболке должен быть Тризуб, карта Украины. С изнанки под воротником – надпись есть, а вот на спине надписи: "Слава Украине" быть не должно – ее могут нанести только по специальной просьбе клиента.

Между футболкой в официальных магазинах и футболках спортсменов есть только одно различие – у футболистов на футболках есть номера и фамилия.

Стоит отметить, что футболки прошлых коллекций отличаются по фасону воротника и полоскам – это можно увидеть сразу. Даже если на ней есть надписи: "Слава Украине – Героем Слава!" и карта Украины.

В официальных магазинах говорят, что ждут новую поставку футболок в самое ближайшее время.

Как отличить оригинальную футболку сборной Украины по футболу от подделки