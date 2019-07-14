Фонит, как ядерный реактор: в Чернобыле нашли особо опасный предмет (фото)

Фото: Чернобыльская АЭС (РБК-Украина)

Грузовик накапливает радиацию, а радиоактивность усугубляет оседание пыли

В Чернобыльской зоне отчуждения вновь обнаружили необычайно радиоактивный предмет, который фонит как ядерный реактор. До этого там нашли клешню экрана, которую использовали ликвидаторы аварии. Это старый грузовик ЗИЛ, который очень сильно поржавел.

Соответствующее фото появились на странице в Facebook "Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника"

"Опасные находки на территории заповедника", - написали комментарий под снимком.

Фото: Поржавевший грузовик (facebook.com/zapovidnyk2018)

В комментариях к посту подписчики отметили, что автомобиль очень похож на пожарный. Не исключено, что его использовали ликвидаторы аварии.

Фонит сильно?

Похож на пожарный. Не исключено, что еще со времен аварии.

Скриншот комментариев (facebook.com/zapovidnyk2018)

Как мы ранее писали, президент Владимир Зеленский прогулялся по Чернобылю Видео прогулки появилось в сети. На черно-белых кадрах из зоны Чернобыльской катастрофы показано, как президент Украины возлагает цветы к мемориалу жертвам аварии на Чернобыльской АЭС.

Также мы сообщали, что в Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили необычайно радиоактивный предмет, одно прикосновения к которому может убить. Речь идет о клешне крана, который ликвидаторы последствий катастрофы использовали при работе.