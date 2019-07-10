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В Чернобыле нашли предмет с убийственной радиацией: доступ свободный (фото)

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 16:42
В Чернобыле нашли предмет с убийственной радиацией: доступ свободный (фото)
В Чернобыле нашли смертельно опасную клешню от крана (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Чернобыле смертельно опасных объектов несколько. Ученый предупредил туристов и сталкеров

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили необычайно радиоактивный предмет, одно прикосновения к которому может убить. Речь идет о клешне крана, который ликвидаторы последствий катастрофы использовали при работе. Об этом пишет Daily Star.

Про опасный объект сообщил археолог Роб Максвелл из Австралии, который изучает Чернобыльскую катастрофу. Ученый обнаружил его в лесу во время своего тура по Припяти в зоне отчуждения еще в 2011 году. 

Он считает, что кран использовался для очистки ультра-радиоактивного графита от разрушенного ядра электростанции.

Графит был выброшен во время взрыва. Пожарные подверглись сильнейшему воздействию радиации, когда тушили пламя.  

"Сегодня в зоне есть много вещей, контакт с которыми в течение любого длительного периода определенно убьет вас", - сказал Максвелл изданию news.com.au. 

В Чернобыле нашли предмет с убийственной радиацией: доступ свободный (фото)

В Чернобыльской зоне отчуждения остался смертельно опасный радиоактивный объект (Фото: Supplied / news.com.au)

По словам ученого, клешня "определенно самая опасная из всех", потому что доступ к ней никак не ограничен. 

Археолог измерил радиационный фон, который излучает предмет - счетчик Гейгера показал 39,8 микрозиверта в час. Отметим, что в обычном городе нормальный радиационный фон составляет около 0,17 мкЗв/час.

 

Доступ к радиоаткивной клешне крана никак не ограничен (Фото: Supplied / news.com.au)

"Клешня останется там до конца времен. Этот объект будет лежать там, излучая эти частицы на протяжение тысяч и тысяч лет", - сказал он.

Максвелл беспокоится, что после нашумевшего сериала "Чернобыль" от HBO зона отчуждения заполнена туристами, которые не боятся радиации, хотя опасные объекты все еще остаются там.

"Сказать, что клешня очень радиоактивна и опасна, - не преувеличение", - сказал Максвелл.

В Чернобыле нашли предмет с убийственной радиацией: доступ свободный (фото)

Фото: 33 года назад произошла авария на ЧАЭС

Напомним, что взрыв на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года выбросил в воздух огромное количество радиоактивных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, ликвидаторы аварии, которые работали между 1987 и 1990 годами, подвергались воздействию высоких уровней радиации, в среднем около 120 миллизивертов, что в тысячу раз мощнее, чем обычная рентгенография грудной клетки. Ученые рассказали, что на самом деле происходит с организмом человека при воздействии такого высокого уровня радиации

Как сообщалось ранее, недавно первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл неизвестные подробности аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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