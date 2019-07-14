Фонить, як ядерний реактор: у Чорнобилі знайшли особливо небезпечний предмет (фото)

Фото: Чорнобильська АЕС (РБК-Україна)

Вантажівка накопичує радіацію, а радіоактивність посилює осідання пилу

У Чорнобильській зоні відчуження знову виявили надзвичайно радіоактивний предмет, який фонить як ядерний реактор. До цього там знайшли клешню екрану, яку використовували ліквідатори аварії. Це старий вантажівка ЗІЛ, який дуже сильно поржавів.

Відповідне фото з'явилися на сторінці в Facebook "Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника"

"Небезпечні знахідки на території заповідника", - написали коментар під знімком.

Фото: Поржавевший вантажівка (facebook.com/zapovidnyk2018)

В коментарях до посту передплатники відзначили, що автомобіль дуже схожий на пожежний. Не виключено, що його використовували ліквідатори аварії.

Фонить сильно?

Схожий на пожежний. Не виключено, що ще з часів аварії.

Скріншот коментарів (facebook.com/zapovidnyk2018)

Як ми раніше писали, президент Володимир Зеленський прогулявся по Чорнобилю Відео прогулянки з'явилося в мережі. На чорно-білих кадрах із зони Чорнобильської катастрофи показано, як президент України покладає квіти до меморіалу жертвам аварії на Чорнобильській АЕС.

Також ми повідомляли, що в Чорнобильській зоні відчуження виявили надзвичайно радіоактивний предмет, одне дотику до якого може вбити. Мова йде про лещатах крана, який ліквідатори наслідків катастрофи використовували при роботі.