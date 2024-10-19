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Фонду Ахметова надає допомогу постраждалим внаслідок авіаударів по Запоріжжю

Фонду Ахметова надає допомогу постраждалим внаслідок авіаударів по Запоріжжю (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У "Зеленому центрі Метінвест" у Запоріжжі для людей, які постраждали внаслідок авіаобстрілів з 22 вересня до 1 жовтня 2024 року, триває видача продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Отримати допомогу можна до 31 жовтня. Вона призначена для людей, які:

- постраждали внаслідок ворожих атак по місту з 22.09 до 1.10.2024,

- зафіксували наслідки цих обстрілів у Департаменті соціального захисту м. Запоріжжя.

Також Фонд Ахметова готовий надати інші види допомоги постраждалим внаслідок цих терактів: йдеться про лікування, реабілітацію, психологічну допомогу.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю) або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU

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