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Фонду Ахметова оказывает помощь пострадавшим в результате авиаударов по Запорожью

Фонду Ахметова оказывает помощь пострадавшим в результате авиаударов по Запорожью (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В "Зеленом центре Метинвест" в Запорожье для пострадавших в результате авиаобстрелов с 22 сентября по 1 октября 2024 года продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Получить пособие можно до 31 октября. Она предназначена для людей, которые:

- пострадали в результате вражеских атак по городу с 22.09 до 1.10.2024,

– зафиксировали последствия этих обстрелов в Департаменте социальной защиты г. Запорожья.

Также Фонд Ахметова готов предоставить другие виды помощи пострадавшим в результате этих терактов: речь идет о лечении, реабилитации, психологической помощи.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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