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Фонду Ахметова анонсував новий онлайн-тренінг на тему виховання дітей

Фонду Ахметова анонсував новий онлайн-тренінг на тему виховання дітей (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Програма "Рінат Ахметов — Дітям. Сирітству" анонсувала практичний онлайн-тренінг. Тема заходу "Соціально-правові аспекти виховання дітей з особливими потребами", що відбудеться 25 квітня 2024 року з 14:00 до 16:00 на платформі Teams.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Спікеркою тренінгу стане Лариса Татарінова, заступниця директора центру соціальних служб Солом'янського району Києва, майстер соціальної роботи, членкиня правління ГО "Ліга соціальних працівників міста Києва".

Говорити будуть про:

— правову модель інвалідності дитини в контексті Конвенції про права людей з інвалідністю; 

— механізми захисту прав дітей з інвалідністю: чому вони не працюють; 

— забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами; 

— інклюзію й освіту; 

— соціальні послуги для дітей з інвалідністю та їхніх батьків. 

Зареєструватися на захід https://forms.gle/dGa1SdJ4rCCJf3SL8

Тренінг від програми буде корисним для біологічних та прийомних батьків, усиновителів та опікунів, батьків-вихователів ДБСТ, патронатних вихователів, для фахівців служб у справах дітей та центрів соціальних служб. 

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Діти