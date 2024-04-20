Фонду Ахметова анонсировал новый онлайн-тренинг на тему воспитания детей

Программа "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству" анонсировала практический онлайн-тренинг. Тема мероприятия "Социально-правовые аспекты воспитания детей с особыми потребностями", которая состоится 25 апреля 2024 с 14:00 до 16:00 на платформе Teams.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Спикером тренинга станет Лариса Татаринова, заместитель директора центра социальных служб Соломенского района Киева, мастер социальной работы, член правления ОО "Лига социальных работников города Киева".
Говорить будут о:
- правовую модель инвалидности ребенка в контексте Конвенции о правах людей с инвалидностью;
— механизмы защиты прав детей с инвалидностью: почему они не работают;
- обеспечение детей с инвалидностью реабилитационными услугами;
- инклюзию и образование;
социальные услуги для детей с инвалидностью и их родителей.
Зарегистрироваться на мероприятие https://forms.gle/dGa1SdJ4rCCJf3SL8
Тренинг от программы будет полезен биологическим и приемным родителям, усыновителям и опекунам, родителям-воспитателям ДБСТ, патронатным воспитателям, специалистам служб по делам детей и центрам социальных служб.