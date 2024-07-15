У Фонді Ахметова розповіли про 19 років роботи

Після початку війни у 2014 році фонд розгорнув велику програму допомоги, і вже одинадцятий рік підтримує мільйони українців, які постраждали внаслідок війни: передає харчові продукти та медикаменти, лікує, реабілітує після поранень та травм, різнобічно підтримує дітей, надає психологічну допомогу тощо. Фонд не залишається осторонь найгостріших потреб українців.

Серед останніх на цей час викликів - допомога дитячій лікарні "Охматдит", яка зазнала пошкоджень після російської ракетної атаки: Фонд оперативно передав медзакладу сучасні реанімобілі, які необхідні медикам для порятунку дітей, найдорожчого скарбу та майбутнього України.

У рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів" фонд передав мешканцям України:

понад 13 млн продуктових наборів;

близько 800 тисяч медичних наборів та апаратури;

120 тисяч таблеток для знезараження води;

близько 90 тисяч гігієнічних наборів;

понад 73 тисячі людей отримали психологічну допомогу від Фонду;

майже 51 тисяча осіб отримала адресну допомогу.

Фонд проводить реабілітацію дорослих і дітей після поранень внаслідок війни. З 2014 року фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Минулого року Фонд Ріната Ахметова приєднався до пілотного проєкту соціального житла для маріупольців "ЯМаріупольЖитло". У першій черзі квартир вже мешкають 127 переселенців. У ще одній оновленій багатоповерхівці цього літа оселяться 202 родини. Фонд є головним українським донором цього проєкту і взяв на себе облаштування зон спільного користування та дитячого майданчику. Співпраця триває.

У рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям":

загалом понад 5 млн дітей отримали всебічну підтримку від фонду;

понад 1 млн дітей отримали подарунки та привітання у рамках "Новорічної Акції" фонду;

понад 10 тисяч дітей знайшли нові родини в рамках проєкту "Сирітству - ні!";

майже 5 тисяч дітей відпочили та отримали психологічну допомогу в рамках проєкту "Мирний відпочинок дітям України";

230 дітей отримали сучасні слухові апарати в рамках проєкту "Тепер я чую";

154 дитини пройшли реабілітацію після поранень та травм війни в проєкті "Реабілітація поранених дітей".

Музей "Голоси Мирних" став першоджерелом правди про війну, літописом трагедії, яку переживає країна з 2014 року та масштабним порталом, у якому збережено цінні складові національної пам’яті України. Це не лише надважливий архів, який налічує вже понад 110 тисяч історій з перших вуст, а й підґрунтя для справедливого осуду воєнних злочинів. Це підтримка для тих, хто залишився в живих і прагне вголос розповісти свою правду. Це свідчення, необхідні для виявлення злочинів і встановлення справедливості.

Понад 30 проєктів фонду у сфері охорони здоров’я досягли національного масштабу, зокрема, це "Боротьба з COVID-19 в Україні", "200 швидких для України", "Рак виліковний" та "Зупинимо туберкульоз в Україні", завдяки яким мільйони людей змогли пройти необхідні обстеження та одужати.

Вже 19 років Фонд Ріната Ахметова щодня допомагає людям. Робота триває. Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001 або пишіть у месенджер фонду.