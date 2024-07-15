В Фонде Ахметова рассказали о 19 годах работы

После начала войны в 2014 году фонд развернул большую программу помощи, и уже одиннадцатый год поддерживает миллионы пострадавших в результате войны: передает пищевые продукты и медикаменты, лечит, реабилитирует после ранений и травм, разносторонне поддерживает детей, оказывает психологическую помощь и т.д. Фонд не остается в стороне от наиболее острых потребностей украинцев.

Среди последних на данный момент вызовов - помощь детской больницы "Охматдет", которая получила повреждения после российской ракетной атаки: Фонд оперативно передал медучреждению современные реанимобили, необходимые медикам для спасения детей, самого дорогого клада и будущего Украины.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" фонд передал жителям Украины:

более 13 млн. продуктовых наборов;

около 800 тысяч медицинских наборов и аппаратуры;

120 тысяч таблеток для обеззараживания воды;

около 90 тысяч гигиенических наборов;

более 73 тысяч человек получили психологическую помощь от Фонда;

почти 51 тысяча человек получила адресную помощь.

Фонд проводит реабилитацию взрослых и детей после ранений в результате войны. С 2014 года фонд оказал помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

В прошлом году Фонд Рината Ахметова присоединился к пилотному проекту социального жилья для мариупольцев "ЯМариупольЖилье". В первой очереди квартир уже проживают 127 переселенцев. В еще одной обновленной многоэтажке этим летом поселятся 202 семьи. Фонд является главным украинским донором этого проекта и взял на себя обустройство зон совместного использования и детской площадки. Сотрудничество продолжается.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям":

в общей сложности более 5 млн детей получили всестороннюю поддержку от фонда;

более 1 млн детей получили подарки и поздравления в рамках "Новогодней Акции" фонда;

более 10 тысяч детей нашли новые семьи в рамках проекта "Сиротству – нет!";

почти 5 тысяч детей отдохнули и получили психологическую помощь в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины";

230 детей получили современные слуховые аппараты в рамках проекта "Теперь я слышу";

154 ребенка прошли реабилитацию после ранений и травм войны в проекте "Реабилитация раненых детей".

Музей "Голоса Мирных" стал первоисточником правды о войне, летописью трагедии, переживаемой страной с 2014 года и масштабным порталом, в котором сохранены ценные составляющие национальной памяти Украины. Это не только важнейший архив, насчитывающий уже более 110 тысяч историй из первых уст, но и основа для справедливого осуждения военных преступлений. Это поддержка тем, кто остался в живых и стремится вслух рассказать свою правду. Это свидетельства, необходимые для выявления преступлений и установления справедливости.

Более 30 проектов фонда в сфере здравоохранения достигли национального масштаба, в частности, это "Борьба с COVID-19 в Украине", "200 скорых для Украины", "Рак излечимый" и "Остановим туберкулез в Украине", благодаря которым миллионы людей смогли пройти необходимые обследования и поправиться.

Уже 19 лет Фонд Рината Ахметова ежедневно помогает людям. Работа продолжается. Если вам или вашим близким нужна помощь, обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.